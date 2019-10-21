Telif hakkı PA Media Image caption Avam Kamarası Başkanı John Bercow

İngiltere'de Avam Kamarası Başkanı John Bercow, bugün Parlamento'da Brexit oylamasına izin vermedi.

Bercow, Cumartesi günü Avam Kamarası'nın gündemine gelen AB'den çıkış anlaşmasının Pazartesi günü tekrar oylanmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Bercow daha önce de, bir kere reddedilen bir konunun kısa süre içinde değişikliğe uğramadan tekrar Parlamento'da görüşülmesine karşı çıkmıştı..

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, geçen hafta AB liderleri ile vardığı Brexit anlaşmasını Cumartesi günü Avam Kamarası'nın onayına sunmuştu.

Cumartesi günü AB'den çıkış anlaşmasını oylamak üzere toplanan parlamento bir son dakika hamlesi yaparak, verilen bir önergeyle oylamayı engelleyip AB'den yeni bir uzatma talep etmişti.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den ihraç edilen milletvekillerinden Oliver Letwin'in önergesi, Johnson'ın AB'yle vardığı anlaşmanın, uygulanmasına yönelik ilgili tüm yasa tasarılarının Parlamento'dan geçmesine dek, oylanmamasını öngörüyordu.

İngiltere Parlamentosu, önergeyi 306'ya karşı 322 oyla kabul etti. Bu da Johnson'ı yasal olarak AB'den erteleme talep etmeye mecbur kıldı.

Başbakan Johnson geçen ay AB'den uzatma istememek için canı pahasına direneceğini söylemişti.