İspanya'da polis futbolcuların evlerini soyan çeteyi çökertti

Telif hakkı AFP Image caption Baskınlarda ele geçirilen mücevherler

İspanya'da polis, üst düzey La Liga takımlarında forma giyen futbolcuların evlerini deplasman maçları için kent dışında oldukları sırada soyduklarından şüphelenilen bir çeteyi çökertti.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), İspanya'nın başkenti Madrid ve yakınındaki Toleda şehirlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Europol, bu kişilerden dördünün Arnavutluk, birinin ise İspanya vatandaşı olduğunu duyurdu.

Gözaltına alınanların kimlikleri ise açıklanmadı.

Polis baskınlar sırasında ele geçirdiği ve futbolcularla ailelerine ait olduğu sanılan lüks araçlara, mücevherlere ve binlerce euro nakit paraya da el koydu.

Çete üyelerinin, futbolcuların hareketlerini sosyal medya hesapları üzerinden tespit ederek harekete geçtikleri sanılıyor.

Telif hakkı AFP Image caption İspanya'daki baskınlarda gözaltına alınanlar

'Evleri soyulanlardan bazıları Real Madrid ve Atletico Madrid'de forma giyiyor'

Polis, bugüne kadar hangi futbolcuların evlerinin soyulduğunu açıklamadı, sadece bu futbolculardan bazılarının Real Madrid ve Atletico Madrid'de forma giydiklerini kaydetti.

İspanya medyası ise son aylarda evleri soyulanlar arasında Real Madrid'den Karim Benzema ve Carlos Henrique Casemiro ile Atletico Madrid'den Thomas Partey'nin de olduğunu yazdı.

Thomas Partey'nin evinin 3 hafta önce Lokomotiv Moskova-Atletico Madrid maçı sırasında soyulduğu, hırsızların Ganalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi gümüş madalyasını da çaldıkları bildiriliyor.

Carlos Henrique Casemiro'nun evinin geçen ay soyulduğunun bildirilmesi sonrası, Real Madrid'in futbolcularından Lucas Vazquez'in eşi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, oyuncuların evlerinin düzenli olarak soyulmasının kendilerini kaygılandırdığını söylemişti.

Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik endişeleri nedeniyle 18 Aralık'a ertelendi