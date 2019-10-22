Financial Times: Rus siber casusluk birimi İranlı bilgisayar korsanlarını hackledi, 35'den fazla ülkede saldırı düzenledi

Telif hakkı Getty Images Image caption Bilgisayar kullanıcısı

İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'ya ait bir siber casusluk biriminin İranlı bilgisayar korsanlarını hacklediğini yazdı. Gazeteye göre, İngiltere ve ABD tarafından yürütülen soruşturmada, Rusya'nın bu şekilde 35'den fazla ülkede siber saldırılar düzenlediği ortaya çıktı.

Financial Times'ın bugün manşetten duyurduğu haber, gazetenin Londra'daki Savunma ve Güvenlik Editörü Helen Warrell ile Moskova Büro Şefi Henry Foy'un imzalarını taşıyor.

Haberde İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Birimi ile ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin ortaklaşa 2 yıl süren bir soruşturma yürüttüğü bildiriliyor.

Financial Times'a göre iki kurum, "Turla" adıyla tanınan Rus istihbaratıyla bağlantılı olan hacker grubunun, İran hükümetiyle bağlantısı olan siber casusluk grubu "Oilrig"i hacklediğini ortaya çıkardı.

Oilrig, muhtemelen Turla'nın siber saldırı yöntemlerinden habersiz olduğu için gelişmeler sonrası başka bir siber casusluk biriminden yardım istedi.

Haberde, "Siber saldırılar özellikle Orta Doğu'da olmak üzere dünya çapında düzenlendi. Saldırılara maruz kalanlar arasında askeri kurumlar, hükümet birimleri, bilimsel kuruluşlar ve üniversiteler de vardı" deniliyor.

Telif hakkı Financial Times Image caption Financial Times

'Siber aktörlerin yöntemlerinde gerçek bir değişim'

Financial Times'a konuşan İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Birimi yetkilisi Paul Chichester, Turla'nın faaliyetinin "siber aktörlerin yöntemlerinde gerçek bir değişime" işaret ettiğini söylüyor. Zira devlet destekli hangi siber grupların başarılı hangi siber saldırılardan sorumlu olduklarını tespit etmek çok zorlaşmış durumda.

Paul Chichester, "Turla, diğer devletlerin desteklediği bilgisayar korsanlarını hackleme potansiyeline sahip" diyor.

Haberde, Rus grubun Oilrig'in komuta ve kontrol altyapısıyla yazılımını kullanarak bu yöntemle yaklaşık 20 ülkede saldırılar düzenlediği ve başarılı olduğu belirtiliyor.

Kremlin, Financial Times'ın haberle ilgili olarak sorularını yanıtsız bırakmış. Rusya, diğer ülkelerde siber saldırılar düzenlediğine ilişkin haberleri yalanlıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu yıl Financial Times'a verdiği mülakatta, ülkesinin 2016'da ABD'de Başkanlık Seçimleri'ni etkilemeye çalıştığı iddialarının "uydurma" olduğunu söylemişti.

Amerikan istihbarat birimlerinin Rus bilgisayar korsanlarının geçen yıl Kuzey Kore'yle bağlantılı Lazaruz Grubu'nun kodlarını kullanarak Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'nı aksatmaya çalıştıklarını ortaya çıkardığı bildirilmişti.