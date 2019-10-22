Almanya'dan Suriye sınırında uluslararası güvenli bölge teklifi: Almanya'nın çıkarlarını doğrudan ilgilendiriyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Almanya 2015'te IŞİD karşıtı koalisyona katılmak üzere bin 200 asker görevlendirmişti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yerine geçmesi beklenen Savunma Bakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik partisinin lideri olan Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye'nin Türkiye sınırında uluslararası bir güvenli bölge kurulması önerisinde bulundu.

"Türkiye ve Rusya'yla birlikte, uluslararası bir kontrole sahip bir güvenli bölge kuralım" diyen Kramp-Karrenbauer, bu sayede bölgenin istikrara kavuşacağını, sivillerin yeniden inşa sürecine başlayabileceğini ve sığınmacıların da gönüllü olarak geri dönebileceğini söyledi.

Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye konuşan Kramp-Karrenbauer, Suriye'de harekete geçmenin Almanya'nın çıkarına olacağını aktardı:

"Suriye'nin kuzeyindeki durum Avrupa'nın ve Almanya'nın güvenlik çıkarlarını doğrudan ilgilendiriyor. Bu yüzden Avrupa'nın bu konuda daha fazla inisiyatif alması gerekiyor.

"Avrupa bunu sadece izlemekle yetinemez. Biz de kendi çözüm önerilerimizle gelmeli ve bunların tartışılmasını sağlamalıyız."

Rusya ve Türkiye'nin de bu sürece dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Kramp-Karrenbauer, "Bunun alternatifi Avrupa ve NATO'nun Türkiye ile Rusya arasındaki müzakerelere seyirci kalmasıdır" dedi ve ekledi:

"Rusya bölgedeki en önemli aktörlerden biri. Bu hoşumuza gitse de gitmese de kabul etmemiz gereken bir gerçek."

Daha önce de gündeme gelmişti

Benzer bir teklif Temmuz ayında da ABD'den gelmişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'nin de üyesi olduğu IŞİD Karşıtı Uluslararası Askeri Koalisyon üyelerinin Suriye'nin kuzeyinde bir uluslararası güvenli bölge için harekete geçeceğini söylemişti.

Basına yansıyan haberlerde koalisyon üyelerinin konuyla ilgili hazırlık yaptığını duyurmuştu. Jeffrey 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada "önümüzdeki haftalarda koalisyon ülkeleri Suriye'nin kuzeyine asker gönderme kararlarını açıklayacak" demişti.

Ancak bu yönde bir açıklama gelmedi. Jeffrey konuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelse de, Temmuz ayındaki görüşmelerin ardından Ankara'dan "ABD'nin teklifleri bizi tatmin etmedi" açıklaması gelmişti.

Basına yansıyan haberlere göre o dönemki güvenli bölge tekliflerinde Türk ordusunun sınırdan 5 kilometre içeriye kadar devriye gezmesi ve kent merkezlerine girmemesi öngörülüyordu.

Almanya'da koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar şüpheli

Kramp-Karrenbauer'in önerisi partisinin bazı önemli isimlerinden de destek aldı. Alman Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Norbert Roettgen "Almanya'nın katılımının olmadığı bir güvenli bölge, uluslararası açıdan zorlanır" dedi.

Deutsche Welle'nin haberine göre Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti bu öneriye şüpheyle yaklaşırken Almanya'daki Kürt Topluluğu Başkanı Ali Ertan Toprak bu öneriyi olumlu karşıladıklarını söyledi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Almanya'nın Sosyal Demokrat Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kramp-Karrenbauer'in bu önerisinden yalnızca kısa bir süre önce bir telefon mesajıyla haberdar oldu.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre Sosyal Demokrat Parti'nin savunma alanında uzman milletvekillerinden Fritz Felgentreu, Deutschlandkfunk radyosuna verdiği demeçte "Bu öneri bizimle koordine edilmedi ve bununla ilgili sorularımız var" dedi. Felgentreu, böylesi bir bölge için 40 bin asker gerekeceğini savundu.

Almanya'nın başka bir ülkeye asker görevlendirmesi için Parlamento'dan da izin alması gerekiyor.