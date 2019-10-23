Telif hakkı Reuters Image caption Ceylanpınar yakınında tankın üstündeki bir Türk askeri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na verilen 120 saatlik aranın ardından yaptığı açıklamada, ABD'nin "PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesinin tamamlandığını" bildirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır" denildi.

MSB'nin açıklamasında, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan mutabakat kapsamında Salı gününden itibaren Rusya ile müşterek çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek ve terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Böylece Bölgede bir barış koridoru oluşturmak suretiyle yerlerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine ve topraklarına dönmesi sağlanacaktır" ifadeleri de yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Suriye ve Orta Doğu'ya ilişkin iyi haberler geliyor gibi. Daha başka haberler de gelecek!" dedi.

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Good news seems to be happening with respect to Turkey, Syria and the Middle East. Further reports to come later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Ekim 2019

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: Bir hafta öncesine kıyasla daha iyi durumdayız

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise Senato Dış İlişkiler Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı.

Suriye'de "bir hafta öncesine kıyasla daha iyi durumda olduklarını" söyleyen Jeffrey, hem Türkiye'nin hem de Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'e karşı savaştıklarını söyledi.

Telif hakkı AFP Image caption ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey

Jefrrey, "Eğer birbirleriyle karşı karşıya gelmeye zorlanmazlarsa, IŞİD'le mücadelede Türkiye'ye de SDG'ye de güvenebiliriz" dedi.

Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhalif güçlerin "en az bir yerde savaş suçu işlediklerini" belirten Jefrrey, Türkiye'den bu konuda açıklama talep ettiklerini söyledi.

Türk ve Rus askerleri ortak devriyelere başlayacak

Erdoğan ve Putin, yaklaşık 6 buçuk saat süren görüşmeleri sonrası ortak bir mutabakat metninde anlaşmışlardı.

Telif hakkı Reuters Image caption Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İki lider, Suriye'nin kuzeyinde Tel Abyad ile Ras'ul Ayn kentleri arasındaki 120 kilometrelik alanda, 32 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulmasına devam edilmesi kararı almıştı.

Image caption Kuzey Suriye

Mutabakat metninde, "Her iki taraf, (1998'de Suriye ile Türkiye arasında imzalanan) Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır" ifadesi de yer alıyor.

Adana Anlaşması, "Suriye yönetiminin PKK ve uzantılarının kendi topraklarını kullanarak Türkiye'ye tehdit oluşturmasını önlemeyi" amaçlıyor ancak 2011'den bu yana anlaşma fiilen uygulanamıyor.

Mutabakat metninde; "23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır" ifadeleri de bulunuyor.