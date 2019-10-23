Telif hakkı Getty Images Image caption Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Trump arasında 25 Eylül'de gerçekleştirilen görüşmeden bir kare

ABD'de Demokratlar'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik olarak başlattığı azil süreci, Salı günü ortaya çıkan önemli bir ifade ile güçlendi. ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bill Taylor, Ukrayna'ya verilen mali yardımın 'Amerikan iç politikasından kaynaklanan sebeplerle' geri çekildiği yönünde ifade verdi.

Bill Taylor, Kongre'de azil süreciyle ilgili araştırmayı yürüten komite üyelerine verdiği ifadesinde, Trump'ın mali yardım karşılığında Ukrayna'dan, Demokratlar'ın 2020 başkanlık adaylığı yarışında öne çıkan isimlerden biri olan Joe Biden hakkında soruşturma açılmasını talep ettiğini belirtti.

İfadesi Amerikan basınına sızan Taylor'a göre Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e diplomatik olmayan kanallardan Biden'a yönelik soruşturma açılması için baskı kurdu.

Taylor, Ukraynalı lider üzerinde kurulan baskının, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, eski enerji bakanı Rick Perry, ABD'nin AB büyükelçisi Gordon Sondland ve ABD'nin özel Ukrayna temsilcisi Kurt Volker tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham ise yaptığı açıklamada, Kongre'de düzenlenen oturumların 'aşırı solcu temsilciler tarafından düzenlenen bir karalama kampanyası' olduğunu ifade etti.

Bir CIA görevlisinin şikayetiyle başladı

Trump'a yönelik azil soruşturması, Eylül ayında bir CIA görevlisinin yaptığı şikayet üzerine başlamıştı.

New York Times gazetesi, adı açıklanmayan görevlinin bir dönem Beyaz Saray'da çalıştığını yazdı.

Şikayeti yapan istihbarat görevlisi, Beyaz Saray yetkililerinin Trump ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin detaylarını örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü.

İddiaya göre Trump, 25 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy'e Joe Biden hakkında soruşturma başlatılması için baskı yaptı.

Azil sürecinin başlamasına gerekçe olarak Trump'ın görevini suistimal etmes, ABD seçim kanunlarını delmesi ve yasa dışı bir şekilde Kongre soruşturmasını engellemesi gösteriliyor.

Trump iddiaları reddediyor ve azil sürecini "aldatmaca" ve "cadı avı" diye tanımlıyor.

Trump, Zelenskiy ile görüşmeden günler önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardımı engellediğini kabul etmiş; ancak bunu baskı aracı olarak kullandığı suçlamasını reddetmişti.

Azil sürecinde bundan sonra başka ifadeler de alınacak; bütün ifadeler alındıktan sonra yazılı bir şekilde yayımlanacak ve Trump'a yönelik resmi suçlamalar gerekiyorsa yönlendirilecek.

Bu sürecin yıl bitmeden sonra ermesi bekleniyor.

Bunun sonucunda Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi azil sürecine onay verebilir.

Ancak Trump'ın Senato'da yargılanması takdirinde Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olmasından ötürü azil edilmesi için gereken üçte iki çoğunluğa ulaşılmasının zor olduğu belirtiliyor.