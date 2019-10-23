ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili açıklama yapıyor.

Trump, Türkiye'ye uygulamaya konulan yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

Trump, "Türkiye'nin verdiği taahhütleri yerine getirmemesi halinde, çelik ve diğer ürünlerin ihracatı üzerindeki vergilerin artırılması da dahil yaptırım uygulama hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Trump, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından çelikte gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesi ve 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle yürütülen görüşmelerin durdurulmasına karar vermişti.

ABD Hazine Bakanlığı da Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nı yaptırım listesine almıştı.

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