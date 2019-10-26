Vietnamlılar Avrupa'ya ulaşabilmek için insan kaçakçılarına 'on binlerce dolar ödüyor'

Telif hakkı EPA Image caption 20 yaşındaki Nguyen Dinh Luong'un da ölen 39 kişi arasında olduğu düşünülüyor.

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir TIR içinde bulunan cesetlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, incelemeler, kurbanların çoğunun İngiltere'ye kaçak yollarla girmeye çalışan Vietnamlılar olduğuna işaret ediyor.

Uzmanlar Vietnamlı ailelerin Rusya üzerinden Avrupa'ya geçebilmek için insan kaçakçılarına on binlerce dolar ödediğini söylüyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) insan kaçakçılığı konusunda danışmanlık yapan eski Londra Emniyeti görevlisi Bernie Gravett, BBC Breakfast programında Vietnamlıların Çinlilere kıyasla Orta Asya üzerinden değil, Rusya'dan geçtiğini söyledi.

TIR'daki kurbanların önce Çin vatandaşı oldukları düşünülüyordu. Ancak Vietnamlı ailelerin verdikleri kayıp ilanları ile paylaştıkları mesajlar TIR'ın bulunduğu tarih ve verilerle örtüşüyor.

Gravett, "Çinliler genellikle Afganistan, Kazakistan, Türkmenistan üzerinden Türkiye'ye oradan da Balkan hattıyla Avrupa'ya geçiyor" dedi.

Gravett, Vietnamlılar için de şunları söyledi:

"Vietnamlılarda durum farklı. Onlar genellikle kuzey hattından Avrupa'ya ulaşıyor. Daha önce benim ilgilendiğim kurbanlar Moskova'ya uçmuştu, oradan da karadan Avrupa'nın kuzeyine geçiyorlar. Avrupa'ya vardıklarında da, Avrupa'ya kayıtlı TIR'lar ve Avrupalı şoförlerle seyahat ediyorlar, böylelikle yolda durdurulma ihtimalleri de az oluyor."

Gravett, yakınlarını Avrupa'ya göndermek isteyenlerin insan kaçakçısı çetelerine on binlerce dolar ödediklerini belirtip "Vietnam'da 20-30 bin dolar, Çin'de 40-50 bin dolar ödeniyor" dedi.

Vietnam'ın Yen Thanh bölgesindeki bir kilisede rahip olan Anthony Dang Huu, Essex'te bulunan TIR'ın içindekilerin bazılarının Avrupa'ya seyahat eden 100'den fazla kişi arasından isimler olduğunu söyledi.

'Avrupalı şoförlerle denetime takılmıyorlar'

BBC'ye konuşan Huu Nam, "Bazı kaynakların bana anlattığına göre çok fazla kişi gitmiş. 100'den fazla kişi yeni bir hayat için yola çıkmıştı ama 39'u öldü. Bu trajik yolculukta ölenlerin bazı yakınları ölümleri doğruladı" dedi.

Gravett'e göre TIR'da cesetleri bulunanların kimliklerinin tespit edilmesi zor, çünkü birçoğu üzerinde sahte kimlikler taşıyor olabilir.

Gravett, "Aileler için çok önemli bir mesele. Çünkü binlerce değilse bile yüzlerce kişi şu an bu yolculuğu yapıyor. Vietnam'dan bize ulaşıp yakınlarının kaybolduğunu söyleyenler var. Ama aralarından bazıları başka TIRlarda ya da kamyonlarda olabilir" diye konuştu.

Gravett, her hafta bu tip TIRların sınırları geçtiğini ve birçoğunun denetime takılmadan sınırı aştığını söyledi.

Image caption Pham Thi Tra My ve Nguyen Dinh Luong'un TIR'da ölenler arasında oldukları düşünülüyor.

Gravett, "Kurbanlara genelde sahte belgeler veriliyor. Mesela Çinlilere genelde Kore pasaportu ya da geldikleri ülkelere göre farklı belgeler veriliyor. Ama çoğunlukla hiçbir belgeleri olmuyor ve İngiltere'ye geldiklerinde ülkeleriyle bağlantılı belgeler hazırlanıyor" dedi.

Essex bölgesinde içinde 39 cesetle bulunan TIR'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı da Cumartesi günü itibariyle beş oldu.

'Ölüyorum, nefes alamıyorum'

26 yaşındaki Vietnamlı Pham Thi Tra My da TIR'da öldüğü düşünülen Vietnamlılardan biri.

Pham Thi Tra My, Salı günü ailesine cep telefonundan attığı mesajlarda nefes alamadığını söylemişti.

Tra My mesajında "Anne, baba, yurt dışına çıkışım başarısız olduğu için gerçekten, gerçekten çok üzgünüm. Ölüyorum, nefes alamıyorum. Anne, baba sizi çok seviyorum. Çok üzgünüm Anne" yazdı.

BBC'nin konuştuğu Tra My'ın ağabeyi Pham Ngoc Tuan, kız kardeşinden o günden sonra hiç haber alınamadığını söyledi ve "Kardeşimin ailesinin yanına dönebilmesi için İngiliz polisinin soruşturmaya yardım etmesini istiyorum" dedi.

Vietnamlı 20 yaşındaki Nguyen Dinh Luong'ın da 39 kurbandan biri olduğu düşünülüyor.

İngiltere'de Vietnamlıların temsil eden VietHome adlı kuruluş da, TIR'ın bulunduğu günden bu yana yaklaşık 20 kişinin kayıp olduğuna dair fotoğraflar bulunduğunu söyledi.