Telif hakkı Reuters Image caption IŞİD tarafından yayımlanan bir videoda görülen bu kişinin Bağdadi olduğu öne sürülüyor

Reuters haber ajansı ve Amerikan basınının bazı yayın organlarında çıkan haberlere göre ABD, gece yarısı Türkiye sınırındaki bir köye IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yi hedef alan bir operasyon düzenledi. Kimi basın kuruluşları, Bağdadi'nin öldüğünün düşünüldüğünü kaleme aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün bir basın açıklaması yapacağı belirtilirken Trump Twitter'dan gece attığı mesajda, "Biraz önce çok büyük bir şey oldu" dedi.

Reuters haber ajansına konuşan bir Amerikalı yetkili, gece yarısı yapılan operasyonda Bağdadi'nin hedef alındığını ve operasyonun başarılı geçtiğini söyledi.

Ajansa konuşan İdlib bölgesinden bir militan ise gece yarısı Türkiye sınırı yakınındaki Brişa köyüne helikopterler, savaş uçakları ve karadan gelen güçlerle bir operasyon düzenlendiği ve Bağdadi'nin öldüğünün düşünüldüğünü söyledi.

Reuters'a konuşan iki Iraklı ve iki İranlı güvenlik kaynakları da Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.

Milli Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur" ifadesi kullanıldı.

'Saklandığı yerden kaçıyordu'

ABD'nin önde gelen basın kuruluşlarından NBC de iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde Bağdadi'nin öldüğünün doğrulanması için adli tıp işlemlerinin yapıldığını, ancak bu yetkililerin Bağdadi'nin öldüğüne inandığını aktardı.

Bir Iraklı güvenlik yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, "Suriye'nin içindeki kaynaklarımız Bağdadi'yi takip etmekle yükümlü istihbarat ekibine, İdlib'de saklandığı yerin bulunması üzerine ailesiyle İdlib'den kaçarak Türkiye sınırına doğru giderken Bağdadi'nin korumasıyla beraber öldürüldüğünü söyledi" ifadesini kullandı.

Irak devlet televizyonu ise yapılan baskından görüntüleri yayınlayacaklarını ve Bağdadi'nin konumunun bulunmasında Iraklı istihbarat kaynaklarının rol oynadığını belirtti.

Bu haberi ilk geçen yayın kuruluşu olan Amerikan dergisi Newsweek ise bir Amerikan ordusu yetkilisi tarafından yapılan operasyonda Bağdadi'nin öldüğü bilgisinin verildiğini aktardı. Operasyonun harete geçmeyi sağlayan bir istihbaratın gelmesi üzerine özel güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Pentagon ise henüz Reuters'ın konuyla ilgili bilgi talebine bir yanıt vermedi.