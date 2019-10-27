Belçika'da ilk kez bir kadın başbakan göreve gelecek

Telif hakkı AFP Image caption Sophie Wilmès

Belçika'da başbakanlık görevini, Avrupa Konseyi Başkanlığı'nı 1 Aralık'tan itibaren devralacak olan olan Başbakan Charles Michel'in yerine Fransızca konuşulan Valon bölgesinden liberal politikacı Sophie Wilmès üstlenecek.

Wilmès, Belçika'da federal düzeyde başbakan koltuğuna oturacak ilk kadın olarak tarihe geçti.

Valon bölgesindeki liberal eğilimli Reformist Haraket Partisi (MR) milletvekili olan 44 yaşındaki Wilmes, mevcut azınlık hükümetinde Bütçe ve Kamu Hizmeti Bakanı olarak görev yapıyordu.

Başbakan Michel, 1 Aralık'ta Avrupa Konseyi Başkanlığı görevine başlayacağı için Kasım ayı başında görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yerine Sophie Wilmes'in getirildiğini duyurdu. Michel, "ilk kadın başbakan olması" nedeniyle Wilmes'i kutladı.

Belçika tarihinde ilk kez federal düzeyde başbakanlık görevini üstlenecek olan Wilmes, iletişim, reklam ve pazarlama konusunda eğitim aldı.

Avrupa Komisyonu'nda kalkınma işbirliği ve Avrupa'nın genişlemesi ile ilgili projelerde çalışırken akşam eğitimine devam eden Wilmes, finansal yönetim konusunda diploma aldı.

Telif hakkı EPA Image caption Başbakan Charles Michel

Belediyedeki göreviyle siyasete atıldı

Ekonomik ve finansal danışmanlık yapan Sophie Wilmes, Uccle kentinde belediye meclisi üyesi olarak politikaya başladı. 2013 yılında liberal partinin Brüksel'deki lideri olan kadın politikacı, 2014 yılında federal parlamentoya girdi.

Meclis Finans ve Bütçe Komisyonu üyeliği yapan Wilmes. 2015 yılında Herve Jamar'ın istifası ile boşalan Bütçe Bakanlığı'na getirildi.

Başbakan Michel'in Marakeş Anlaşması'na destek vermesini eleştiren muhafazakar sağ Yeni Flaman İttifakı Partisi'nin (N-VA) koalisyondan çekilmesinin ardından oluşturulan azınlık hükümetinde Wilmes'e bütçenin yanı sıra kamu hizmeti, piyango ve bilimsel politikaların sorumluluğu da verildi.

Belçika'da 26 Mayıs'da yapılan erken genel seçimlerden bu yana halan yeni hükümet kurulamadı. 150 kişilik parlamentoda 38 sandalyeye sahip olan azınlık hükümeti hala iş başında.

Vekaleten de olsa Belçika'nın ilk federal kadın başbakanı olan Sophie Wilmes, Avusturyalı Christoper Stone ile evli ve 4 çocuk annesi.

Belçika'nın komşusu Hollanda'da ise henüz hiçbir kadın politikacı başbakanlık görevine getirilmedi.