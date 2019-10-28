Telif hakkı Reuters Image caption Alberto Fernández'in destekçileri, seçim sonuçlarını sokaklarda kutladı.

Arjantin'de düzenlenen Devlet Başkanlığı seçimlerini ana muhalefetteki merkez solun adayı Alberto Fernandez kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 48'ini alan Fernandez, ikinci tura gerek kalmadan seçimi kazanmış oldu.

İktidardaki merkez sağ hükümetinin Başbakanı Mauricio Macri ise yüzde 40,7 oy oranında kaldı ve seçim galibiyeti dolayısıyla rakibi Fernandez'i tebrik etti.

Arjantin seçim sistemine göre yüzde 45'in üzerinde oy alan bir aday seçimi ilk turda kazanabiliyor.

Devlet Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Fernandez, resmi olmayan sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamasında, geçiş dönemi süresince Macri ile her alanda işbirliğine açık olduğunu ifade etti.

Alberto Fernandez'in Buenos Aires'teki seçim merkezinde toplanan destekçileri seçim sonuçlarını kutladı.

Reuters'a konuşan bir Fernandez destekçisi 35 yaşındaki Paola Fiore, "Yeniden halkı düşünen bir iktidarımız var" dedi.

Ana gündem ekonomi

Seçim kampanyası boyunca hem adayların hem de Arjantin seçmeninin ana gündem maddesi ülkenin ekonomik krizden nasıl çıkacağı sorusuydu.

Arjantin'de her üç kişiden birisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Mauricio Macri iktidara gelirken seçmene 'sıfır yoksulluk' vadini sunmuş olsa da Macri iktidarı döneminde ülkede yoksulluk sınırı altındakilerin sayısı arttı.

Macri'nin destekçileri ise merkez sağı temsil eden Macri'nin iktidara geldiğinde büyük bir enkaz devraldığını, politikaların sonuç vermeye başlaması için zamana ihtiyaç olacağını savunuyordu.

Ülkenin yeni Devlet Başkanı Fernandez ise mali konularda temkinli bir yol izleyeceğini belirtiyordu.

Ancak Cristina Fernandez de Kirchner'in Alberto Fernandez'in başkan yardımcısı adayı olması, özellikle serbest piyasa ekonomisinin önemini vurgulayan kesimlerde tedirginlik yaratıyor.

Cristina Fernandez de Kirchner, ülkenin en yoksul kesimlerine refah devleti desteğini ulaştıran politikaları hayata geçirmiş olsa da, yolsuzluk ve savurgan mali politikalar nedeniyle de sıkça eleştiriliyordu.

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Alberto Fernandez kimdir?

Uzun yıllardır Arjantin siyaset sahnesinde bulunan Alberto Fernandez, yaklaşık altı ay önce devlet başkanlığına aday olduğunu duyurmuş ve bu duyuru ülke genelinde büyük ses getirmişti.

Merkez solun adayının Cristina Fernandez de Kirchner olması beklerken, Alberto Fernandez bir anda ön plana çıkmıştı.

Mayıs ayında seçim kampanyasını başlatan Fernandez, Ağustos ayında düzenlenen ön seçimlerde Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi 15 puan geride bırakmayı başarmıştı.

Fernandez, Ağustos ayındaki ön seçimlerden bu yana genel seçimlerin favorisi olarak görülüyordu.