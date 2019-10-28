Telif hakkı AFP Image caption El Muhacir'in içinde bulunduğu iddia edilen araç hava saldırısının hedefi oldu.

IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ABD özel kuvvetlerin operasyonuyla İdlib'de öldürüldüğünün duyurulmasından bir gün sonra Bağdadi'nin halefleri arasında görülen IŞİD sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğü iddia edildi.

İddiayı ilk ortaya atan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani oldu.

Kobani, Twitter hesabından Pazar gecesi paylaştığı mesajda el Muhacir'in Cerablus yakınlarındaki Ayn el Baat Köyü yakınlarında öldürüldüğünü, operasyonun SDG istihbarat birimleri ile ABD ordusu tarafından yürütüldüğünü söyledi.

El Muhacir'in öldürüldüğü iddiasına ilişkin ABD'den bir açıklama gelmedi ama ABD medyası, IŞİD sözcüsünün Suriye'nin kuzeyinde seyahat halindeyken hava saldırısının hedefi olduğunu yazdı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Kürt yetkili de Muhacir'in öldüğünü söyledi.

Ayn el Baydah'taki AFP muhabiri, hava saldırısında iki aracın vurulduğunu ve araç yanında iki ceset gördüğünü aktardı.