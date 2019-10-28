Emekli aylığını almak için ölen annesinin cesedini 2,5 yıl sakladı, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

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Hollanda'nın güneyindeki Heerlen kentinde, ölen annesinin cesedini, emekli maaşını almaya devam etmek için 2,5 yıl boyunca saklayan bir kişi, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz mahkemesi, Hollandalı erkeğin, emeklilik sigortasına 15 bin 500 euro geri ödemesini de kararlaştırdı.

Heerlen'de 66 yaşındaki bir kişi, birlikte yaşadığı 91 yaşındaki annesini Temmuz 2013'te kaybetti.

Ancak, annesinin emekli maaşının kesilmesi durumunda aylık gelirinin azalacağını düşünen adam, ölümden kimseye söz etmedi. Ertesi gün annesinin bedenini hava geçirmeyecek şekilde plastik folyoya saran Hollandalı adam, cesedi bir tabuta yerleştirdi.

Tabutu, annesinin yatak odasında saklayan adam, kokuyu önlemek için geceleri pencereleri açarak, bol miktarda koku giderici kozmetik ürünü kullandı.

Tabut 2,5 yıl sonra, çevre sakinlerinin merakı ve girişimi sonunda bulundu. Bu süre içerisinde Hollandalı adam, annesi adına toplam 72 bin 800 euro emekli maaşı aldı.

Emekli maaşını geri ödeme cezası

Temyiz mahkemesi, "adamın iyi düşünülmüş ve planlı bir şekilde hareket ederek dolandırıcılık yaptığını, ölü bedenine ve ona veda etmek isteyen yakınlarına saygısızlık ettiğine" karar verdi.

Mahkeme, bugüne kadarki tutukluluk süresini de dikkate alarak, sanığın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca adamın, emeklilik sigortasına, haksız şekilde elde ettiği 15 bin 500 euroyu geri ödemesini de kararlaştırdı.

Yerel mahkeme, Hollandalı adamın 2,5 yıl boyunca belediye tarafından verilen sosyal ödeneklerin de iadesine karar vermişti. Ancak temyiz mahkemesi bunu bozdu ve belediyenin, sosyal ödeneği geri alabilmesi için yeniden dava açması gerektiğini bildirdi.

Hollandalı adam, annesinin ölümünden sonra sosyal yardıma muhtaç kalmamak için bu yola başvurduğunu söyledi. Adam, ölmeden önce bu konuyu annesine de danışarak, onayını aldığını savundu.