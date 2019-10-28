Telif hakkı AFP Image caption İngiltere Parlamentosu önünde dalgalanan AB bayrağı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını (Brexit) 3 ay daha erteleme kararı aldıklarını açıkladı. İngiltere'de Avam Kamarası bugün Başbakan Boris Johnson'ın 12 Aralık'ta erken seçim yapılması önerisini oylayacak.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brexit'in 31 Ocak'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Tusk, "27 AB ülkesi İngiltere'nin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye dek erteleme talebini kabul etme konusunda anlaştı. Bu kararın yazılı bir şekilde resmileştirilmesi bekleniyor" dedi.

Ancak bu uzatmanın özelliği, esnek olması.

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson'ın Brüksel ile üzerinde anlaştığı Brexit Anlaşması'nı 31 Ocak'tan önce onaylarsa, İngiltere bu tarihten önce AB'den ayrılabilecek.

27 AB ülkesi ayrıca İngiltere'nin birlikten ayrılma koşullarının gelecekte yeniden müzakere edilmemesini kararlaştırdı.

Avam Kamarası'nda erken seçim oylanacak

Öte yandan İngiltere'de Avam Kamarası bugün Başbakan Boris Johnson'ın 12 Aralık'ta erken seçime gidilmesi önerisini oylayacak.

Muhalefet partilerinden İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ile Liberal Demokrat Parti ise 9 Aralık'ta seçime gidilmesini öneriyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması ihtimalinin tümüyle ortadan kalkması halinde erken seçime destek vereceğini açıklamıştı.

Son erteleme öncesi, İngiltere'nin Perşembe günü AB'den ayrılması öngörülüyordu.

BBC Politika Editör Yardımcısı Norman Smith'e göre, AB'nin son kararıyla İngiltere'nin birlikte anlaşma olmadan ayrılma ihtimalinin ortadan kalktı ve bu durum milletvekilleri üzerindeki erken seçim baskısını artıracak.