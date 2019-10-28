Irak'ta hükümet karşıtı gösterilere öğrenciler de katıldı

Telif hakkı Getty Images

Irak'ta başkent Bağdat ile ülkenin güneyindeki kentlerde, hükümetin istifası talebiyle düzenlenen protesto gösterileri sürüyor. Dünkü ve bugünkü gösterilere öğrenciler de katıldı.

Bağdat'ın güneyindeki Divaniye kentinde üniversiteler ve liseler birliği, bugünden başlamak üzere "rejim düşene kadar" 10 günlük boykot ilan etti.

Fransız AFP ajansı, "Rejim çökene kadar okul yok!" sloganının atıldığı gösterilere binlerce üniformalı öğrencinin yanı sıra öğretmenler ve profesörlerin de katıldığını duyurdu.

Protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne dek 200'ü aşkın kişi öldü, yaklaşık 8 bin kişi de yaralandı.

Irak Eğitim Bakanı Kusay el Suhail, Bağdat'ta 10'u aşkın okul ve üniversitenin dün gösterilere katılması nedeniyle, akademinin protestolardan "uzak durması" uyarısında bulunmuştu.

Ülkede 1 Ekim'de başlayan protestolarda göstericiler işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerinden dolayı hükümetin istifa etmesini istiyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Bağdat'taki protesto gösterileri bugün de devam etti.

Genç işsizlik oranı yüzde 25

Başbakan Adil Abdülmehdi'nin sözcülerinden biri de, okullarda eğitimin kesintiye uğraması "sert cezalara" tabi olacak dedi.

Buna rağmen öğrenciler Bağdat'ta üniversite kampüslerinde ve Tahrir Meydanı'nda toplanırken, güneydeki Basra, Nasiriye ve El Hille kentlerinde de sokağa çıktı.

Irak'ın 40 milyon olan nüfusunun yüzde 60'ı 25 yaş altı gençlerden oluşuyor. Genç işsizlik oranı yüzde 25'lerde seyrediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içinde petrol zenginliği bakımından ikinci sırada yer alan Irak'ta nüfusun beşte biri yoksulluk sınırı altında yaşıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption 1 Ekim'de başalayn protestolarda bugüne dek 200'ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

Başbakandan reform vaadi

Başbakan Abdülmehdi, protestoların ardından bir dizi reform vaadinde bulunarak yolsuzlukla mücadele edileceğini, emeklilik maaşlarının artırılacağını yeni istihdam olanakları yaratılacağını söylemişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ise seçim reformları yapılması ve 2005 Anayasası'nda bazı değişikliklere gidilmesi konusunda Birleşmiş Milletler ile görüştü.

Irak Meclisi'nin de protestoları ele almak üzere toplanma kararı aldığı ancak henüz toplanamadığı bildiriliyor.

Göstericilerle dayanışmak amacıyla 4 milletvekili Pazar günü istifa etmişti.

329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 54 sandalye ile en geniş bloku oluşturan ve Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın lideri olduğu blok, Abdülmehdi'den desteğini çektiğini açıklayarak Cumartesi gecesinden bu yana oturma eylemi yapıyor.

Sadr, çoğunluğu Şiilerden oluşan Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) milislerine, protestocularla çatışmaya girmemeleri yönünde çağrıda bulundu.