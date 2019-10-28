Telif hakkı Getty Image caption Katie Hill

ABD'de Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katie Hill, bir Kongre çalışanıyla ilişkisi olduğu iddiaları üzerine istifa etti. İddiaları reddeden Hill, Twitter'da istifasını "Bu, hayatımda yapmak zorunda kaldığım en zor şey. Kalbim kırık olarak ayrılıyorum" diyerek duyurdu.

Kongre kuralları gereği üyelerin Kongre çalışanlarıyla ilişkiye girmesi yasak.

Muhafazakâr siyasi blog sitesi RedState geçen hafta, Hill'in erkek danışmanlarından biriyle ilişkisi olduğunu öne sürmüş, bunun üzerine Temsilciler Meclisi Etik Komisyonu soruşturma başlatılmıştı.

'Eşim beni küçük düşürmeye çalışıyor'

RedState ayrıca, eşi Kenny Heslep ve 24 yaşındaki bir kadınla Temsilciler Meclisi'ne seçilmeden önce üçlü ilişki yaşadığı öne sürülen Hill'in çıplak fotoğraflarını yayımlamıştı.

Biseksüel Katie Hill, 2018'deki seçim kampanyasında görev alan bir kadınla ilişkisini kabul etmişti.

Hill istifa mektubunda, "Kişisel anlarıma dair özel fotoğraflarımın bana karşı silah olarak kullanılması, mahremiyet haklarımın korkunç bir ihlalidir. Ayrıca yasa dışıdır" dedi.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Heslep'in kendisini küçük düşürmeye çalıştığını öne süren Hill, kampanya çalışanı kadınla ilişkisinin evliliğinde yıllar süren "çalkantıların" ardından başladığını belirterek "Bana bağlı olarak çalışan bir kişiyle karşılıklı rızaya dayanmasına rağmen ilişkiye girmenin uygunsuz olduğunu bilmeme rağmen bunun olmasına izin verdim. Özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Hill, ABD Başkanı Donald Trump'in mali usulsüzlük iddialarını soruşturan Temsilciler Meclisi Gözetim ve Reform Komisyonu'nun başkan yardımcısıydı.