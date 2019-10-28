Telif hakkı Getty Image caption Brett McGurk

ABD'nin eski IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürülmesi sonrası Amerikan Washington Post gazetesi için bir makale kaleme aldı. McGurk makalesinde, "Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var" dedi.

Brett McGurk'ün makalesinin başlığı, "Bağdadi'nin ölümü Suriye'de neyi kaybettiğimizi vurguluyor".

McGurk makalesinde, Bağdadi'nin öldürülmesinin uygar dünya için kutlanası bir olay olduğunun altını çiziyor.

ABD'nin eski IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi, makalesinin bir bölümünde de, Türkiye'ye değiniyor:

"Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var. Bağdadi, Suriye'nin doğusunda veya Irak'ın batısındaki geleneksel bölgelerde değil, Türkiye sınırından birkaç kilometre uzakta, Türkiye'nin 2018 başından beri askeri gözlem noktalarıyla koruduğu İdlib'de bulundu. ABD'nin, sınırın hemen diğer tarafında bulunan NATO müttefiki Türkiye yerine yüzlerce kilometre uzaklıktaki Irak'tan kalkarak böyle bir operasyonu yapması da çok şey anlatıyor. ABD'nin operasyonu Türkiye'ye haber vermediği, yalnızca sınırına yaklaştığında bildirimde bulunduğu söyleniyor. Bu, ABD'nin Rusya ve Suriye gibi devletlere karşı tutumuyla aynı.

"İdlib dünyanın en büyük terörist cenneti oldu. Suriye'ye gelen yaklaşık 40 bin yabancı savaşçının çoğu Türkiye üzerinden kuzey doğu Suriye'ye geldi. Bölgenin çoğu bugün El Kaide'nin Suriye'deki resmi ortakları tarafından kontrol ediliyor ve Türkiye ile sınır ticaretinden, Türkiye destekli muhaliflerle karşılıklı bir fayda ilişkisinden besleniyor. Şimdi bu bölgenin, dünyanın en çok aranan teröristine, ailesiyle birlikte saklanabileceği kadar konukseverlik gösterdiğini biliyoruz."

Brett McGurk, makalesinde ayrıca, ABD'nin Suriye'de istihbarat için Türkiye'ye değil Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) başvurmak zorunda kaldığını savundu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Bağdadi'nin öldürüldüğü bina bombardıman sonucu enkaza dönüştü

McGurk, ABD'nin Türkiye'nin desteğiyle IŞİD karşıtı bir güç kurmayı hedeflediğini fakat hem Obama hem de Trump yönetimlerinin Türkiye destekli güçleri radikallerle iç içe görmesi nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirtti.

ABD'nin eski IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi ayrıca bu nedenle "Türkiye'nin, desteklediği radikal güçlerle SDG'ye saldırmasına izin vermenin" stratejik açıdan geri bir adım olduğunu da savundu.

Geçen yıl istifa etmişti

Brett McGurk, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Amerikan askerlerini Suriye'den çekme kararı üzerine 2018 sonunda istifa etmişti.

Trump daha sonra kararını değiştirerek bazı güçlerini Suriye'de tutmaya devam edeceğini açıklamıştı.