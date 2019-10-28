Kemoterapi tedavisinin son gününde kazı kazan kartından 200 bin dolar kazandı

Telif hakkı Getty Image caption ABD'de piyango biletini kazıyan bir kişi

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir kolon kanseri hastası, kemoterapi tedavisinin son seansı için hastaneye giderken aldığı kazı kazan kartından 200 bin dolar kazandı.

Raleigh kentinde yaşayan eski Ulaştırma Dairesi çalışanı Ronnie Foster, "Normalde hep bir kart alırdım, bu kez içimden iki tane almak geldi ve ikincisine ikramiye vurdu. Karttaki o sıfırları görünce dondum kaldım" dedi.

Foster'ın eline vergilerden sonra 141 bin dolar geçecek.

Sağlık sigortası olmasına rağmen kazandığı paranın bir kısmını diğer sağlık harcamaları için kullanacağını belirten Foster, "Ama her şey artık daha kolay olacak" diye konuştu.

Geçen yıl yayımlanan bir araştırmaya göre, ABD'de kanser hastalarının yüzde 42'si 2 yıllık tedavi için ortalama 92 bin dolar ödüyor.