Telif hakkı MUELLER AILESI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona Kayla Mueller adının verildiğini açıkladı.

Kayla Mueller, 26 yaşındayken 2012 yılında Türkiye-Suriye sınırına mültecilerle çalışmak üzere gelmiş ve 2013 yılında da IŞİD tarafından Halep'te kaçırılmıştı.

Daha sonra Mueller'in Bağdadi ile zorla evlendirildiği, IŞİD liderinin cinsel tacizine ve fiziksel şiddetine maruz kaldığı öne sürülmüştü.

Mueller, Şubat 2015'te Rakka'da düzenlenen bir hava operasyonunda hayatını kaybetmişti. Mueller'in Ürdün tarafından düzenlenen bir hava operasyonunda hayatını kaybettiği öne sürülse de ölümüne dair detaylar halen netleşmiş değil.

Mueller'in naaşının nerede olduğu da bilinmiyor.

Muller'in annesi: Yönetime, orduya, özel kuvvetlere minnettarız

Kayla Mueller, o dönemde IŞİD'in elinde olduğu bilinen tek ABD'li rehineydi.

Mueller'in ailesi, kızlarının rehine olarak tutulduğu dönemde IŞİD'in kendilerine ulaşarak, fidye veya takas yapmak istediğini açıkladı.

Ancak dönemin ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD ile herhangi bir müzakere yapılmasını kabul etmedi. O dönem, bu karar ABD'de tartışma yarattı.

Mueller'in annesi Marsha Mueller, hem Bağdadi'nin öldürülmesi hem de bu operasyona kızlarının verilmesinden dolayı büyük minnet duyduklarını söyledi.

CNN'e konuşan Marsha Mueller, "Bu yönetime, orduya ve operasyonu gerçekleştiren özel kuvvetlere ne kadar minnettar olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu operasyonun Kayla'ya aslında ne olduğunu ortaya çıkarmamıza ve onu buraya geri getirmemize yardımcı olacağını umuyorum" dedi.