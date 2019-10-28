Pentagon: Bağdadi operasyonunda iki kişiyi canlı ele geçirdik

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD Savunma Bakanı Mark Esper (solda) ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda iki kişinin de canlı yakalandığını ve bu kişilerin ABD'nin gözetiminde tutulduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin yetişkin ve erkek olduklarını belirtti ve "güvenli bir tesiste" tutulduklarını duyurdu.

Pentagon'da gazetecilere yaptığı açıklamada Milley, Bağdadi'nin cesedinden geriye kalanların da ortadan kaldırıldığını ve cesedin fotoğrafını paylaşmayı şimdilik düşünmediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, ABD özel kuvvetlerinin Suriye'de Cumartesi günü düzenlediği bir operasyon sırasında Bağdadi'nin kendisini öldürdüğünü duyurmuştu.

Milley basın toplantısında, "Bağdadi'nin kalıntıları DNA testiyle kimliğinin teyit edilebilmesi için güvenli bir tesise götürüldü. Kalıntıları ortadan kaldırıldı, süreç tamamlandı ve gereğine uygun bir şekilde yerine getirildi" dedi.

Bağdadi'nin cesedinden geriye kalanların, 2011'de bir ABD operasyonunda öldürülen El Kaide lideri Usama bin Ladin'de olduğu gibi, denize bırakıldığı iddiaları gündemde, ancak Fransız haber ajansı AFP Milley'nin bu iddiayı doğrulamadığını bildirdi.

Milley, Trump'ın ifade ettiği gibi, Bağdadi'nin 'ağlayarak, çığlık atarak köpek gibi öldüğü' iddiası hakkında ise bilgisi olmadığını kaydetti.

Genelkurmay Başkanı Trump'ın bu ifadelere ilişkin kaynağının kim olduğunu bilmediğini söyledi, ancak ABD Başkanı'nın operasyonu yürütenlerle doğrudan konuşmuş olabileceğini belirtti.

Milley, ABD gözetiminde tutulan iki kişi hakkında ise bilgi vermedi.

ABD Başkanı Trump, Bağdadi'nin operasyon sırasında çıkmaz bir tünele girdikten sonra üzerindeki patlayıcı yüklü yeleği patlatarak öldüğünü açıklamıştı.

Trump, tünelde kendisini havaya uçuran kişi üzerinde yapılan testlerin, o kişinin Bağdadi olduğuna dair 'kesin, anında ve tam tespit' sonucunu verdiğini ifade etmişti.

ABD Başkanı, test sonuçlarının Bağdadi öldürüldükten 15 dakika sonra elde edildiğini de vurgulamıştı.

Milley, operasyona dair bazı görüntülerin gerekli sürecin tamamlanmasının ardından kamuyla paylaşılacağını da söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Bağdadi'ye yönelik operasyonun düzenlendiği belirtilen alan

Suriye'nin kuzeydoğusundaki başlıca petrol sahaları Amerikan askerlerinin kontrolünde

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de basın toplantısında, Bağdadi'nin ölümüyle IŞİD'in "ihlam aldığı liderinden" yoksun kaldığını, Suriye'deki mevcut güvenlik durumunun ise "karışık" olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki başlıca petrol sahalarının Amerikan askerlerinin kontrolünde kalmaya devam ettiğini söyleyen Mark Esper, "IŞİD'in bu hayati kaynaklara erişmesine engel olmak" için Amerikan güçlerinin stratejik bölgelerde kalmaya devam edeceğini kaydetti.

IŞİD Sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğü iddia edildi

IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ABD özel kuvvetlerin operasyonuyla İdlib'de öldürüldüğünün duyurulmasından bir gün sonra Bağdadi'nin halefleri arasında görülen IŞİD sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in de öldürüldüğü iddia edildi.

İddiayı ilk ortaya atan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani oldu.

Kobani, Twitter hesabından Pazar gecesi paylaştığı mesajda el Muhacir'in Cerablus yakınlarındaki Ayn el Baat Köyü yakınlarında öldürüldüğünü, operasyonun SDG istihbarat birimleri ile ABD ordusu tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Ebu Hasan el Muhacir'in Cerablus'un Ayn el Bayda köyü yakınında öldüğü iddia edilen yerin havadan görüntüsü

El Muhacir'in öldürüldüğü iddiasına ilişkin ABD'den bir açıklama gelmedi ama ABD medyası, IŞİD sözcüsünün Suriye'nin kuzeyinde seyahat halindeyken hava saldırısının hedefi olduğunu yazdı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Kürt yetkili de Muhacir'in öldüğünü söyledi.

Ayn el Baydah'taki AFP muhabiri, hava saldırısında iki aracın vurulduğunu ve araç yanında iki ceset gördüğünü aktardı.

El Muhacir kimdir?

Ebu Hasan el Muhacir, Bağdadi'den sonra IŞİD'in en tanınan isimlerinden biriydi.

El Muhacir, selefi Ebu Muhammed el Adnani 2016 yılının Ağustos ayında öldürüldükten sonra, aynı yılın Kasım ayında örgütün sözcüsü oldu.

Sözcü olduktan sonra, örgüt destekçilerine seslenip tüm dünya genelinde saldırıları artırmaları çağrısında bulunmuştu.

El Muhacir'in, Bağdadi'den sonra örgüt liderliğine getirilmesi bekleniyordu.