Telif hakkı AFP Image caption Ebubekir el Bağdadi'nin Pazar sabaha karşı düzenlenen ABD operasyonuyla öldürüldüğü açıklanmıştı.

ABD'nin Pazar gününün ilk saatlerinde düzenlediği bir operasyonla öldürüldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kimliğinin operasyondan önce üç ay önce tespit edildiği belirtildi.

IŞİD'e karşı operasyonlarda ABD ile birlikte hareket eden Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkilisi Polat Can tarafından paylaşılan Twitter mesajlarında, Bağdadi'nin Suriyeli Kürt bir casus tarafından takibe alındığını aktardı.

İstihbarat çalışmalarının CIA ile irtibat halinde yürütüldüğünü aktaran Can, SDG casusunun Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırı ele geçirmeyi başardığını ve bu iç çamaşır üzerinde yapılan DNA testlerinin takibe alınan kişinin Bağdadi olduğunu kanıtladığını söyledi.

SDG yetkilisi Twitter mesajlarında, "15 Mayıs'tan bu yana CIA ile birlikte çalışarak Bağdadi'nin izini sürüyorduk. Saklandığı yeri çok sık değiştiriyordu. Bağdadi'ye İdlib'de ulaşmayı başaran kaynağımız, Bağdadi'ye ait bir iç çamaşırını geri getirdi ve yapılan DNA testleri söz konusu kişinin %100 Bağdadi olduğunu kanıtladı" dedi.

Mazlum Kobani: Casusumuzun ele geçirdiği DNA örneklerini ABD'lilere verdik

ABD'de yayın yapan NBC televizyonuna bir mülakat veren SDG komutanı Mazlum Kobani de Polat Can'ın Twitter mesajlarını teyit eden açıklamalarda bulundu.

Mazlum Kobani röportajda, SDG istihbarat birimlerinin Bağdadi'nin en yakın çevresine sızmayı başarmış olan bir casusunun bulunduğunu anlattı ve Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Barişa köyünde Bağdadi'nin saklandığı yerleşkenin planını oda oda anlattığını söyledi.

Mazlum Kobani, güvenlik danışmanı olarak Bağdadi'nin yanında tuttuğu SDG casusunun, yaz aylarında IŞİD liderine ait bir kullanılmış iç çamaşırını yetkililere ulaştırdığını, daha sonra ise Bağdadi'nin kan örneğini almayı başardığını belirtti.

Kobani, ABD'li istihbarat birimlerine verilen iç çamaşırı ve kan örneği üzerinde yapılan DNA testlerinin olumlu sonuç vermesiyle birlikte operasyon hazırlıklarının da hızlandığını aktardı.

ABD'li yetkililer, SDG'nin Bağdadi'ye ait DNA örneklerini CIA'e verdiği açıklamalarını henüz teyit etmiş değil.

Telif hakkı BEYAZ SARAY Image caption Trump paylaştığı Twitter mesajında, "IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi yakalayıp öldürme operasyonunda HARİKA BİR İŞ çıkaran bu muhteşem köpeğin fotoğrafı üzerindeki gizlilik kararını kaldırıyoruz! (İsim üzerindeki gizlilik sürüyor)" dedi.

Trump'tan 'kahraman köpek' paylaşımı

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi operasyonuna katılan ABD askeri köpeğinin fotoğrafı üzerindeki gizlilik kararını kaldırdığını açıkladı ve köpeğin fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

ABD Başkanı, köpeğin isminin ise hâlâ devlet sırrı olduğunu belirtti.

Trump Pazar günü düzenlediği basın toplantısında Bağdadi'nin Barişa'daki evin altında bulunan tünellerden kaçmaya çalışırken ABD askerlerinin köpekleri tarafından takip edildiğini, çıkmaz tünelin sonuna ulaşan IŞİD liderinin üzerindeki patlayıcı düzeneğini infilak ettirerek hem kendisini hem de yanındaki üç çocuğu öldürdüğünü söylemişti.

Trump operasyonda fotoğrafını paylaştığı köpeğin yaralandığını da belirtmişti.