Soçi Mutabakatı - YPG'ye tanınan 150 saatlik süre bugün doluyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan süre bugün doluyor.
Türkiye saati ile 18.00'da tamamlanacak olan sürenin ardından Türkiye - Suriye sınırındaki 10 km derinlikteki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı birliklerin ortak devriye faaliyetlerine başlamaları bekleniyor.
Geçen hafta devriye görevlerinde yer almak üzere yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye'ye gönderilmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamalarda 150 saatin sonunda YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmemesi halinde Türkiye'nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti ve "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" dedi.
Geçen hafta Rusya'dan yapılan açıklamalarda ise YPG'nin Soçi mutabakatında kararlaştırılan bölgelerden çekilmemesi halinde Türk ordusunun operasyonlara devam edeceği vurgulanmıştı.
TSK Kobani'ye girecek mi?
Soçi mutabakatı kapsamında belirlenen 10 km derinlikteki Türk - Rus ortak devriye bölgesi içerisinde Suriye sınırındaki Kobani kenti de bulunuyor.
Soçi mutabakatı kapsamında devriye güzergahları belirtilmezken yerleşim yeri merkezlerinde uygulanacak yol haritası da açıklanmamıştı.
geçen hafta TRT yayınına katılan Erdoğan, Kobani konusunda henüz nihai kararın alınmadığını ifade etmiş ve "Ayn el Arab'a [Kobani] Amerikalılar girmeyin diyor. Ruslar da girin diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var. Biz gelişmelere göre kararımızı vereceğiz" demişti.
Güvenli bölge sürecinin önemli tarihleri
- 6 Ekim 2019, Pazar: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Ardından Beyaz Saray Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de operasyona başlayacağını, bölgedeki ABD askerlerinin çekileceğini duyurdu.
- 9 Ekim 2019, Çarşamba: Türk Silahlı Kuvvetleri ile müttefiki Suriye Milli ordusu güçleri, 'Barış Pınarı Harekâtı' adı verilen operasyonları başlattı ve öncelikli olarak Tel Abyad ile Resulayn hedef alındı. Aynı gün harekatın başlamasından önce Trump'ın Erdoğan'a bir mektup yazarak 'Aptal olma, sert adamı oynama' dediği, Erdoğan'ın ise mektubu çöpe attığı açıklandı.
- 15 Ekim 2019, Salı: ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye yönelik bir yaptırım paketi açıkladı. Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ABD'deki mal varlıkları donduruldu; ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çeliğe gümrük vergisi yüzde 50'ye çıkarıldı ve ikili ticaret anlaşması görüşmeleri durduruldu.
- 17 Ekim 2019, Perşembe: ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği bir heyet temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Görüşmelerin ardından Barış Pınarı Harekâtı'nın 120 saatliğine durdurulduğu, bu süre zarfında YPG'nin Tel Abyad - Resulay arasında kalan bölgeden tamamen çekileceği ifade edildi.
- 22 Ekim 2019, Salı: Erdoğan ve Putin Soçi'de bir araya geldi. İki liderin yaklaşık altı saat süren görüşmelerinin ardından 10 maddelik Soçi Mutabakatı açıklandı.
- 23 Ekim 2019, Çarşamba: Trump Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.