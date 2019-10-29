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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de varılan anlaşma kapsamında Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan süre bugün doluyor.

Türkiye saati ile 18.00'da tamamlanacak olan sürenin ardından Türkiye - Suriye sınırındaki 10 km derinlikteki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı birliklerin ortak devriye faaliyetlerine başlamaları bekleniyor.

Geçen hafta devriye görevlerinde yer almak üzere yaklaşık 300 Rus askeri polisi Suriye'ye gönderilmişti.

Telif hakkı Getty Images Image caption Soçi mutabakatı kapsamında Suriye - Türkiye sınırındaki ortak devriye görevlerine katılacak Rus askeri polisi, Kamışlı yakınlarına konuşlandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamalarda 150 saatin sonunda YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmemesi halinde Türkiye'nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etti ve "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" dedi.

Geçen hafta Rusya'dan yapılan açıklamalarda ise YPG'nin Soçi mutabakatında kararlaştırılan bölgelerden çekilmemesi halinde Türk ordusunun operasyonlara devam edeceği vurgulanmıştı.

TSK Kobani'ye girecek mi?

Soçi mutabakatı kapsamında belirlenen 10 km derinlikteki Türk - Rus ortak devriye bölgesi içerisinde Suriye sınırındaki Kobani kenti de bulunuyor.

Soçi mutabakatı kapsamında devriye güzergahları belirtilmezken yerleşim yeri merkezlerinde uygulanacak yol haritası da açıklanmamıştı.

geçen hafta TRT yayınına katılan Erdoğan, Kobani konusunda henüz nihai kararın alınmadığını ifade etmiş ve "Ayn el Arab'a [Kobani] Amerikalılar girmeyin diyor. Ruslar da girin diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var. Biz gelişmelere göre kararımızı vereceğiz" demişti.

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