Lübnan Başbakanı Hariri protestolar sonrası istifa etti

Telif hakkı Reuters Image caption Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, hükümet karşıtı protestolar sonrası istifa etti.

Televizyondan halka hitap eden Hariri, ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkması için "şok" gerektiğini söyledi.

Lübnan'daki gösteriler, hükümetin WhatsApp üzerinden yapılan telefon görüşmelerinin vergilendirmeye çalışması üzerine başlamıştı.

Hükümet tepkiler üzerine plandan vazgeçmiş ancak gösteriler zamanla yolsuzlukların ve ekonomik krizin protesto edildiği geniş çaplı eylemlere dönüşmüştü.

Ülkede bankalar, devlet daireleri, okullar ve üniversiteler 10 gün boyunca kapalı kalmıştı.

Telif hakkı Reuters Image caption Lübnan güvenlik güçleri

Hizbullah protestoculara karşı tavrını sertleştirmişti

Lübnan'da koalisyon hükümetinde önemli ağırlığı olan Hizbullah, son dönemde protestoculara karşı tavrını sertleştirmişti.

Hizbullah ve bir diğer Şii örgüt Emel'e bağlı milisler başkent Beyrut'ta göstericilerin kampını yıkmış, sloganlar atmış, çadırları ateşe vermiş ve bazı göstericileri dövmeye başlamıştı.

Saldırıya maruz kalan protestocular barikatlar kurarken, polis ve askerler göstericilerle milisleri biber gazı kullanarak dağıtmaya çalışmıştı.