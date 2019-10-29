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Irak'ın Kerbela kentinde göstericilere ateş açılması sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin plastik değil gerçek mermi kullandığını söyledi. Kerbela Valisi ve Emniyet Müdürü, iddiayı reddetti.

Kerbela Valisi Nazif Hattabi, sosyal medyada viral olan, güvenlik görevlilerinin prostoculara ateş açtığını gösteren videonun "uydurma olduğunu" ve "olayların kışkırtılması için servis edildiğini" söyledi.

Reuters haber ajansının, sağlık ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre protestolarda en az 865 kişi yaralandı.

Kerbela Sağlık Müdürü ise 66'sı güvenlik görevlisi olmak üzere 122 kişinin yaralandığını söyledi.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan protestolarda göstericiler; işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetlerinden dolayı hükümetin istifasını istiyor.

Protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne dek 250'den fazla kişinin öldüğü, yaklaşık 8 bin kişinin de yaralandığı bildirildi.

Başkent Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nın yanı sıra diğer bölgelerde de güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için biber gazı gibi çeşitli yöntemlere başvuruyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Protestolarda hayatını kaybettiği söylenen bir Iraklının yakınları tabutunu almak için bekliyor

Lise öğrencilerine copla müdahale

Önceki gün güvenlik güçlerinin lise öğrencilerini coplarla dövdüğü görülmüş, Irak Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada bu olayı kınamıştı.

Protestolar 25 Ekim'de tekrar başlamadan önce 2 hafta boyunca durmuştu.

Göstericileri, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin istifasını istiyor.

Abdülmehdi ise protestoların ardından bir dizi reform vaadinde bulunarak yolsuzlukla mücadele edileceğini, emeklilik maaşlarının artırılacağını ve yeni istihdam olanakları yaratılacağını söyledi.

Dün düzenlenen gösterilere öğrenciler de katılırken başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada eğitim ya da iş hayatını aksatanlara karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtildi.

Şii lider Mukteda es-Sadr ise Haşdi Şabi milislerine protestocularla çatışmaya girmemeleri çağrısı yaptı.