İtalya, 11 gündür denizde beklettiği 104 göçmene liman açtı

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Akdeniz'de kurtardığı 104 göçmenle 11 gündür güvenli bir liman açılmasını bekleyen yardım gemisi Ocean Viking'e İtalya'dan sonunda bugün olumlu yanıt geldi.

İtalya İçişleri Bakanlığı bugün Ocean Viking gemisindeki göçmenlerin Sicilya adasında bulunan Pozzallo Limanı'na getirilmesine onay verdi.

Ocean Viking'deki göçmenlerin Fransa, Almanya ve İtalya arasında dağıtılması için bir anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Gemideki 104 kişiden 41'inin 18 yaşın altında olduğu, bunların arasında 2 ve 11 aylık 2 bebeğin de bulunduğu belirtiliyor. Gemide ayrıca iki hamile kadın da bulunuyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar ve SOS Mediterranee kuruluşlarının yardım gemisi Ocean Viking, Libya'dan Avrupa'ya doğru denize açılan 104 göçmeni 18 Ekim'de kurtarmıştı.

Geminin o tarihten bu yana yaptığı güvenli liman talebine bugüne kadar İtalya ve Malta'dan olumlu yanıt gelmemişti.

Öte yandan 26 Ekim'de yaptığı operasyonla 90 kişiyi denizden kurtaran Alan Kurdi gemisi de hala güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

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Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü bugün yaptığı ilk açıklamalarda, Ocean Viking'in yanı sıra Alan Kurdi gemisindeki göçmenlerin de Pozzallo Limanı'na yönlendirildiğini duyurdu. Ancak daha sonra bu açıklama geri çekildi, Alan Kurdi ile ilgili henüz bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

Alman sivil toplum kuruluşu Sea-Eye tarafından işletilen gemiye, 2015'te Bodrum'da sahile cansız bedeni vuran 3 yaşındaki Suriyeli bebek Alan Kurdi'nin adı verilmişti.

Liman izni için yerel seçimler mi beklendi?

İtalya, bir önceki aşırı sağcı-popülist hükümet döneminde yürürlüğe sokulan göç karşıtı yasalarla, uluslararası yardım kuruluşlarının gemilerine limanlarını kapamaya başlamıştı. Lig-5 Yıldız Hareketi hükümeti geçen Ağustos ayında çökmüş, yerine merkez soldaki Demokratik Parti ile yine popülist 5 Yıldız Hareketi'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti iş başına gelmişti. Yeni hükümet göç konusunda nispeten daha ılımlı mesajlar verse de önceki hükümetin koyduğu yasaları değiştirmiş ya da geri çekmiş değil.

İtalyan devlet kanalı RaiNews24, Ocean Viking'e liman izninin, geçen Pazar günü yapılan bölgesel yönetim seçimlerinin ardından geldiğine dikkat çekti. Umbria bölgesinde yapılan seçim öncesinde iktidardaki Demokratik Parti-5 Yıldız Hareketi'nin oy kaybetme korkusuyla gemiye liman açmayı ertelemiş olabileceği yorumu yapıldı.

Geleneksel olarak sol partilere oy veren Umbria bölgesindeki seçimlerde, yaklaşık yarım asır sonra ilk kez sağ partiler zafer kazanmıştı. Aşırı sağcı Lig liderliğindeki sağ ittifak oyların yüzde 57'sini almıştı.

Malta'da ön anlaşmaya varılmıştı

İtalya ve Malta gibi Avrupa'ya deniz yoluyla ulaşan göçmenlerin ilk durakları olan ülkeler, diğer AB ülkelerini göç konusunda kendisini yalnız bırakmakla suçluyor. İtalya, Malta, Fransa ve Almanya İçişleri Bakanları, geçen Eylül ayında Malta'da yaptıkları zirvede bu soruna çözüm getirebilmek için bir ön anlaşma imzalamıştı.

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Deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin kabulü ve dağıtımıyla ilgili anlaşmayla, göçmenleri kurtaran gemilerin günlerce denizde bekletilmesinin önüne geçilmesi umuluyordu. Ancak bu anlaşmanın ardından da, göçmenlerin hangi limana götürüleceği ve hangi ülkelere dağıtılacağını belirleyecek otomatik bir mekanizma henüz işler hale getirilmedi.

Ocean Viking gemisini işleten kurumlardan SOS Mediterranee'nin Yardımcı Direktörü Louise Guillaumat dün yaptığı açıklamada, "Avrupalı liderler son 4 ayda 3 kez bir araya gelerek, Orta Akdeniz'de kurtarılan insanlar için bir tasfiye ve dağıtım mekanizması oluşturulması konusunda istekli olduklarını gösterdi. Ancak bugün hala 104 kişi bir kurtarma gemisinde belirsizlik içinde" demişti. Guillaumat, Avrupa ülkelerinden daha fazla dayanışma beklediklerini de söylemişti.