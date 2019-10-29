İngiltere Parlamentosu'nda 12 Aralık'ta erken genel seçim talebi onaylandı

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Muhafazakar Parti'nin, 12 Aralık'ta erken genel seçime gidilmesini isteyen önergesi 20'ye karşı 438 oyla Avam Kamarası'nda kabul edildi.

Erken seçime gidilebilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin (434) desteği gerekiyordu.

Erken seçim kararı Lordlar Kamarası'nda onaylanırsa, sonrasında yaklaşık beş haftalık bir kampanya süresi başlayacak.

Brexit çıkmazı nedeniyle girilen seçim süreciyle, İngiltere'nin 1923 yılından bu yana ilk kez Noel döneminde sandığa gitmesi bekleniyor.

Başbakan Boris Johnson, seçimin Avam Kamarası'nda onaylanması sonrası yaptığı değerlendirmede, "ülkenin artık bir araya gelerek Brexit'i gerçekleştirme zamanı gelmiştir" dedi.

Johnson, BBC muhabiri Nick Eardley'e "zorlu bir seçim olacak" demecini de verdi.

Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ise İşçi Partisi'nin "gerçek bir değişim amacıyla, şu ana kadar ülkenin gördüğü en radikal ve etkili kampanyayı yürüteceklerini" savundu.

Brexit, 31 Ocak'a ertelenmişti

Jeremy Corbyn daha önce erken seçime, İngiltere'nin anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması ihtimalinin tamamen ortadan kalması halinde destek vereceklerini söylüyordu.

AB, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını 3 ay (31 Ekim'den 31 Ocak'a) ertelemişti.