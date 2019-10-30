ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanımlayan kararı onayladı

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1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımlayan bir karar, ABD Temsilciler Meclisi'nde büyük çoğunluğun desteği ile onaylandı.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'ne getirilen tasarı 11'e karşı 405 oyla kabul edildi.

Karar ile, 1915 yılı ile 1923 yılları arasında yaşanan olayların "soykırım" olarak kabul edilmesi ve bu şekilde anılması isteniyordu.

Söz konusu kararın bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Yani Temsilciler Meclisi'nin kararı, ABD'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığı anlamına gelmiyor.

Bu kararın onaylanmasıyla birlikte ilk kez ABD Kongresi'nin bir kanadı 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemiş oldu.

Oylama sonrası bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tasarının Barış Pınarı Harekatı nedeniyle gündeme getirildiğini savundu.

Twitter hesabı üzerinden gelişmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, "Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar.Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir." dedi.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "20. yüzyılın en büyük kötülüklerinden biri olan 1.5 milyon Ermeni erkek, kadın ve çocuğun Osmanlı İmparatorluğu tarafından sistematik bir şekilde öldürülmesinin hatırlanması" sırasında meslektaşları ile birlikte olduğu için onurlu olduğunu ifade etti.

1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan ülkeler: Rusya İtalya Hollanda Ermenistan Avusturya Polonya Arjantin Brezilya Portekiz Fransa Yunanistan Slovakya Almanya Kıbrıs İsveç Bolivya Libya İsviçre Bulgaristan Lübnan Suriye Kanada Litvanya Vatikan Şili Lüksemburg Venezuela Çekya Paraguay

ABD Senatosu'ndaki karar taslağı ne olacak?

ABD Kongresi'nin diğer kanadı Senato'da da 1915 olaylarının 'soykırım' olarak tanımlanmasına yönelik bir karar taslağı bulunuyor.

Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler Robert Menendez ve Marco Rubio'nun hazırladığı taslağa, Senato genelinde desteğin olacağı ifade ediliyor.

Ancak Senato'nun Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell, şu ana kadar karar taslağını Senato gündemine almış değil.