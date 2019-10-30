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2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda maraton ve diğer uzun mesafe koşu-yürüyüş sporlarının nerede yapılacağı konusu, Japon organizasyon komitesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasında giderek sertleşen tartışmalara neden oluyor.

Gelecek yılki Tokyo Olimpiyatları'nın en önemli etkinliklerinden biri olan maratonun, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) tarafından aşırı sıcak hava gerekçesiyle aniden Tokyo'dan 800 kilometre kuzeydeki Sapporo kentine alınmak istenmesi, oyunları düzenlemek için şimdiye kadar hiçbir masraftan kaçınmayan Tokyo Metropol Belediyesi'nin büyük tepkisini çekti.

Belediye Meclisi'nde çoğunluğa sahip partinin temsilcileri, maratonun Tokyo'dan başka yerde yapılmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, Sapporo'ya taşınmasının maliyetini Tokyoluların karşılamasının da düşünülemeyeceğini belirttiler.

Her iki taraftan da peş peşe gelen birbirini suçlayıcı açıklamalar, UOK Koordinasyon Komisyonu Başkanı John Coates'un, "Tokyo Belediyesi'nin ısrarı konu edilemez. Karar alındı bile" şeklindeki açıklamasıyla alevlendi.

Geri adım atmayan Tokyo Belediye Başkanı Yuriko Koike ise emrivaki olarak değerlendirilen kararın, esas muhatap olan kendi yönetimine danışılmadan verilmesine karşı çıkarak, "Belki de en son haberdar olan Tokyo Metropol Belediyesi oldu. Nereden çıktığını bilmediğimiz bir karar." dedi.

Yer değişkliğinin asıl sebebi

Gelen bilgilere göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ani Sapporo kararının gerisinde, geçen ay Katar'da yapılan Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki fiyasko görüntüler var.

Başkent Doha'da, gece olmasına karşın 32 derece sıcaklıkta maraton koşmak zorunda kalan 68 kadın atletin neredeyse yarısının, yarışı bitiremeden birer birer ambulansla hastaneye kaldırıldığı görüntüleri karşısında şok olan Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın, gelecek yılki olimpiyatlarda benzer görüntülerin tekrarlanmaması için maratonun Tokyo'dan alınması kararını verdiği belirtiliyor.

Bunun üzerine Tokyo'nun bir hamle yaparak maratonun başlangıç saatini önce sabah 6'ya ve sonra da 5'e çekmeyi teklif ettiği biliniyor.

Ancak Bach ve yönetiminin Sapporo konusunda ısrar etmesi karşısında Koike'nin başında bulunduğu ve Belediye Meclisi'ndeki 127 sandalyenin 50'sini elinde bulunduran çoğunluk Tomin First (Öncelik Tokyo Halkı'nın) Partisi'nin kıdemli temsilcileri Hiroşi Yamada ve Taro Şirato, bir basın açıklaması yaparak maratonun taşınması kararını protesto ettiklerini bildirdiler.

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Yamada, Sapporo ve Tokyo'nun sabah saatlerindeki sıcaklıklarının neredeyse eşit olduğunu savunup, maratonun Tokyo'da kalması gerektiğini söylerken, kendi de aktif bir maraton koşucusu olan Shirato ise " Her atlet zor koşullara hazır olmalı" diyor.

Yazların aşırı sıcak ve özellikle Haziran ayındaki muson yağmurları nedeniyle nemli geçtiği Tokyo'da, maratonun yapılacağı Ağustos ayında sıcaklık sabah 6'dan itibaren 28 dereceyi, nem ise yüzde 82'yi buluyor.

Bunu bilen Tokyo Belediyesi, Olimpiyatlar'a bu yönden hazırlık için özel bir çaba sarfediyor. Örneğin, sporcuların rahatlığı için koşulacak yollar 2015'ten itibaren kızılötesi ışınları yansıtan ve ısıdan koruyan özel bir malzemeyle kaplanmaya başlandı. Olimpiyat çalışanları, gönüllüler ve izleyicilerin, gölgesinden yararlanmaları için koşu güzergahı üzerindeki ağaçlar da budanmıyor.

Ayrıca bazı binaların klimalı giriş katlarının koşu süresince halka açılması istenecek. Oyunları izlemeye geleceklere önden bilgi verilerek Tokyo'nun yazına hazır olmaları sağlanacak.

Ağır harcama yükü

Geçen yıl hükümet tarafından yapılan bir inceleme, şimdiye kadarki harcamaların, 6 yıl önce Japonlar'ın olimpiyatlara talip olduklarında ortaya koydukları bütçe rakamı olan 7.3 milyar dolardan neredeyse üç kat artarak şu an 25 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Bunun özel finansman ile sağlanan 5.6 milyar dolar dışındaki tamamı, Japon halkının cebinden çıkıyor.

Maratonun Tokyo'dan Sapporo'ya taşınması maliyetinin güvenlik ve diğer hazırlıklar göz önüne alındığında 340 milyon dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Bu hafta içinde Tokyo Belediye Meclisi, Yuriko Koike başkanlığında maratonun Tokyo'dan alınması halinde çıkacak masrafları konuşmak üzere toplanacak. Ancak Koike'nin kendisi de dahil hiç kimse, belediye meclisinden olur kararı çıkacağına ihtimal vermiyor.

Mainichi gazetesinin yaptığı son araştırmaya göre de Tokyo halkının yarıya yakını (yüzde 47) maratonun Sapporo'ya taşınmasıni istemiyor.

Uluslararası Olimpiyat Komisyonu son çare olarak maraton ve diğer koşuların Sapporo'da koşulması, kazananların madalya töreninin ise Tokyo'da yapılması gibi bir orta yol önerse de bu da lojistik olarak izleyicilerin ve destekçilerin işine gelmiyor.

Tüm tartışmaların odağındaki Sapporo'da Belediye Başkanı Katsuhiro Akimoto ise kararın bir an önce verilmesini istediklerini belirterek, "Hazırlık yapacak zamanımız yok." şeklinde görüş bildirdi.