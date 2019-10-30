Belçikalı politikacının sözleri 'ırkçılık' tartışmasına yol açtı: 'Bazı mahalleler diğer gruplar tarafından işgal edildi, kendi halkımız mahrum bırakıldı'

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Belçika'da Flaman Hıristiyan Demokrat Parti (CD&V) genel başkanlığına aday olan Affligem Belediye Başkanı ve ünlü oyuncu Walter De Donder'in, uyum politikaları ile ilgili görüşleri "ırkçılık" tartışmalarına yol açtı.

De Donder, yanlış uyum politikaları nedeniyle Belçika'daki büyük kentlerde bazı mahallelerin "diğer gruplar tarafından" işgal edildiğini savunarak, "Kendi halkımız buralardan tamamen mahrum bırakıldı" dedi.

De Donder'in, "diğer gruplar" dediği kesimlerin başında, Brüksel, Ghent ve Anvers'te yoğun biçimde bulunan Türkiye ve Fas kökenli göçmenler geliyor. Özellikle aşırı sağcılar zaman zaman bu konuyu gündeme getiriyor.

Belçika'nın en ünlü çocuk dizileri olan "Samson en Gert"de (Samson ve Gert) belediye başkanını, "Kabouter Plop"ta (Cüce Plop) da Plop karakterini canlandıran Walter De Donder, 6 Aralık'ta yapılacak seçimde, Flaman Hıristiyan Demokrat Parti liderliği için aday oldu.

Halen Brüksel'e bağlı Affligem ilçesinin belediye başkanlığını yürüten 59 yaşındaki politikacı, göç ve uyum politikalarını öncelikleri arasına aldı.

Partisinin 25 yıldır göç politikaları konusunda yanlış bir tutum sergilediğini savunan De Donder, bu zamana kadar sadece çok kültürlülüğün yararlarından söz edildiğini ancak buna ilişkin sorunların sürekli halının altına süpürüldüğünü söyledi.

Belçikalı politikacı, "Sorunlar görmezden gelinerek, herkesi kucaklamamız gerektiği söylendi. Ancak bunun işe yaramadığı görülüyor ve politikacılar bunu reddediyor" dedi.

Özellikle Belçika'daki büyük kentlerde sorunlar bulunduğunu burgulayan De Donder, "Anvers'te, Brüksel'de kendi insanlarımızdan tamamen mahrum bırakılan ve diğer gruplar tarafından işgal edilen mahalleler var" diye konuştu.

'İğrenç ve ırkçı'

De Donder, CD&V genel başkan adaylarının göç konusundaki tartışmasında dile getirdiği görüşleri, Twitter mesajında da savundu. Belçikalı politikacı, uyum politikaları konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

Walter De Donder'in, açıklamasında dile getirdiği "kendi halkımız" ifadesi tartışmalara neden oldu. Twitter kullanıcıları, bu ifadeyi "iğrenç ve ırkçı" olarak değerlendirdi.

CD&V genel başkan adayına, partisinden ve diğer rakiplerinden de tepki geldi. De Morgen gazetesine konuşan milletvekili Katrien Partyka, CD&V liderlerinin, "korku ve belirsizlik sömürüsü yapamayacağını" belirtti. Partyka, partisinin de ortağı olduğu Flaman Hükümeti'nin programında açıkça birlikte yaşamın savunulduğunu vurguladı.

Genel başkan adaylarından, Zeebrugge Limanı CEO'su Joachim Coens ile Sammy Mahdi ve Christophe Vermeulen de, De Donder'a, "insanları damgalamak yarar sağlamaz, ortaya çözüm koy" diye seslendi.

Adaylardan Vincent Van Peteghem de, göçmenler ve mültecilerle dayanılma içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA) üyesi, eski göç ve uyum bakanı Theo Francken, Hıristiyan Demokrat adayın ifadelerinin, aşırı sağcı kimlik haraketlerinin savunduğu "Repacking" terimini çağrıştırdığını savunarak, bunun fazla ileri gittiğini söyledi.

Aşırı sağcı Flaman Çıkarı Partisi ise, De Donder'in haklı olduğunu savunuyor. Partinin lideri Filip Dewinter, "Geç de olsa sonunda uyandılar" dedi.

Belçika'da Brüksel ve Anvers başta olmak üzere üç bazı büyük kentlerde bazı mahallerin tamamen Türkiye veya Fas kökenli göçmenlerden oluşması zaman zaman siyasi tartışmalara konu oluyor.

Walter De Donder, 6 Aralık'ta seçilmesi durumunda, hükümet ortağı Flaman Hıristiyan Demokrat Partisi'nin yeni genel başkanı olacak.