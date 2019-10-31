Twitter siyasetle ilişkili reklamları yasaklıyor

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Twitter kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, platformdaki siyasetle ilişkili reklamları 22 Kasım itibarıyla durduracaklarını açıkladı.

Sadece insanları oy vermeye teşvik etmek gibi siyasetle ilişkili farklı içerikteki reklam kampanyalarına izin verileceğini söyleyen Dorsey, bu kararın bütün dünyada devreye gireceğini belirtti.

Bu kararı ve nedenlerini bir dizi tweetle açıklayan Dorsey, "Siyasi mesaj kazanılmalıdır, satın alınmamalıdır" dedi.

@jack tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) 30 Ekim 2019

Twitter'ın bir numaralı ismi olan iş adamı, "bir siyasi mesajın insanlara kimi takip edeceklerini seçtikleri an ve tekrar paylaşımlarla ulaştığını, ancak bu mesajların para ile ulaştırılmasının karar mekanizmasını ortadan kaldırdığını ve zoraki bir hal aldığını" söyledi.

Bu kararın ifade özgürlüğü ile ilişkili olmadığını belirten platform kurucusu, yapay zeka teknolojisi kullanılarak görüntülerin manipüle edilmesi anlamına gelen "deepfake" videolara işaret ederek, milyonlarca insanın hayatını etkileyen siyasetin teknoloji ile gün gettikçe manipülasyona daha açık bir hale geldiğini de dile getirdi.

Halihazırda bütün internet dünyasının bu sorunlarla mücadele ettiğini belirten Dorsey, bir de bu kampanyalardan para alarak bu sorunları katmanlaştırmanın gereksiz olduğunu söyledi.

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Facebook'un zıttı bir adım

Dorsey, "İnsanlara yanlış bilginin yayılmaması için mücadele ettiğimizi söylüyoruz ancak bundan para aldığımızda sanki bir sorun olmuyormuş gibi bir imaj çizmek istemeyiz" dedi.

Bu açıklama Twitter'ın politikasındaki büyük bir değişime işaret ediyor. ABD'deki 2016 seçimleri süresince platform etiketler ve tweetlerle kampanyalar için yeni hedefleme seçenekleri sunmuştu. Ancak bunun sonucunda Rusya merkezli trol kampanyalarının hedefi haline gelmişti.

Diğer yandan bu karar, Facebook'un da politikasına tam karşı bir tutum içeriyor. En son olarak Facebook, yanlış bilgiler içeren siyasi kampanyalara müdahalede bulunmayacaklarını açıklamıştı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, bu kararlarını, "Gerçeğin erozyona uğramasından korksam da çoğu insanın teknoloji şirketlerinin yüzde yüz doğru olduğuna inandığı şeylerin paylaşılabildiği bir dünyada yaşamak istediğini sanmıyorum" diyerek savunmuştu.

Facebook, neyin doğru neyin yanlış olduğuna kullanıcıların karar vermesi gerektiğini vurgulamıştı.

ABD'de Demokratların 2020'de düzenlenecek seçimlerdeki başkan aday adaylarından olan Elizabeth Warren ise bu politikayı eleştirerek bu kararın saçmalığını göstermek amacıyla Facebook'a yanlışlarla dolu bir reklam verdi.

TikTok da yasakladı

Twitter kurucusu Dorsey'nin bu açıklaması, ABD'de 2020 yılında düzenlenecek başkanlık seçimlerine yönelik olarak siyasi kampanya yarışının hızlanmaya başlayacağı bir dönemin öncesinde geldi.

Ekim ayınında başında Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok da siyasi içerikli kampanyalara yer vermeyeceğini açıklamıştı.

Silikon Vadisi şirketleri, başta Facebook olmak üzere özellikle seçim zamanı yanlış bilgilerin dolaşıma girmesi dolayısıyla eleştiriliyor.

Özellikle ABD'de 2016 yılında düzenlenen başkanlık seçimi döneminde Rusya merkezli şirketler tarafından çok sayıda Amerikan siyasetiyle ilgili içeriğin siteye yüklendiği eleştirileri yöneltilmişti.

Facebook, 2017 yılında yaptığı açıklamada iki yıl içinde Rusya merkezli operasyonlar kapsamında Amerikan siyasetiyle ilgili olarak gönderilen 800 bin mesajın 126 milyon Amerikalı'ya ulaştığını belirtmişti.