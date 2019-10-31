Karanlık enerjinin gizemini çözmek için 5 bin mini teleskopla 35 milyon galaksi incelenecek

Karanlık enerjinin gizemini çözmeyi amaçlayan bilim insanları, bir süper teleskop aracılığıyla evrene dair en kapsamlı gözlem görevine başladı.

5 yıl sürecek gözlemde 5 bin mini teleskop kullanılacak. Bu teleskopların her biri 20 dakikada bir farklı bir galaksiyi inceleyecek.

Araştırmacılar ilk yılın sonuna diğer tüm teleskopların incelediği galaksilerden daha fazlasını incelemiş olacak.

BBC News Teknoloji Muhabiri Pallab Ghosh, teleskobun görevini ve fizik alanında cevap arayacağı soruları inceledi.