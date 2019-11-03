Brexit Partisi lideri Farage: İngiltere, Başbakan Johnson'ın anlaşmasıyla AB'den ayrılırsa gelecekte yine üye olur

Telif hakkı Reuters Image caption Brexit Partisi lideri Nigel Farage

İngiltere'de Brexit Partisi lideri Nigel Farage, ülkenin 12 Aralık'taki erken seçim sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) Başbakan Boris Johnson'ın vardığı anlaşmayla ayrılması halinde, gelecekte yeniden birlik üyesi olacağını söyledi.

BBC'ye konuşan Farage, "Bu anlaşma İngiltere'nin asla bağımsız olmamasını kesinleştirecektir" dedi.

Farage, Brexit Partisi'nin ülkedeki seçim bölgelerinin çoğunda aday göstereceğini, kendisinin ise milletvekili adayı olmayacağını açıkladı.

İngiltere'de Parlamento'nun Çarşamba günü feshedilmesiyle partiler resmen seçim kampanyalarına başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Farage'ın LBC Radyosu'ndaki programına katılmış ve Brexit Partisi liderine, iktidardaki Muhazafakar Parti'yle ittifak yapmasını önermişti.

Telif hakkı Reuters Image caption İngiltere Başbakanı Boris Johnson

Johnson: Sözümü tutamadım, özür diliyorum

Başbakan Boris Johnson ise seçimde Brexit Partisi dahil hiçbir partiyle ittifak yapmayacaklarını açıklamıştı.

Sky News'a konuşan Johnson, İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılması sözünü tutamadığı için özür diledi.

Johnson, bu durumun kendisi için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin ekonomi sözcüsü John McDonnell ise en yüksek dilimdeki yüzde 5'lik kesimden daha fazla gelir vergisi alınmasını önereceklerini belirtti.

BBC'ye konuşan McDonnell, böylece kamu harcamalarının artırılmasını sağlayacaklarını vurguladı.