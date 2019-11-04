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McDonald's Genel Müdürü Steve Easterbrook, bir şirket çalışanıyla ilişki yaşaması nedeniyle işten çıkarıldı.

ABD merkezli fast food zinciri, ilişkinin karşılıklı rızaya dayalı olduğunu açıkladı, ancak Easterbrook'un şirket politikasını ihlâl ettiğini kaydetti.

Easterbrook şirket çalışanlarına yolladığı e-postada ilişkiyi doğruladı ve hata yaptığını söyledi. Yönetim kurulu, kararı oylama sonucu aldı.

52 yaşındaki bekâr iş insanı, "Şirketin değerleri göz önüne alındığında, işten ayrılmam gerektiği konusunda yönetim kuruluyla aynı fikirdeyim" dedi.

İngiliz iş insanı McDonald's markası için ilk olarak 1993 yılında Londra'da müdür pozisyonunda çalışmaya başladı.

2011 yılında Pizza Express markası için çalışmak üzere şirketten ayrıldı. Ardından Asya yemekleri sunan zincir restoran Wagamama'ya geçti.

2013 yılında McDonald's'a dönerek şirketin İngiltere ve Kuzey Avrupa sorumlusu oldu.

Easterbrook 2015 yılında şirkete CEO olarak atandı.

Yeni CEO Chris Kempczinski

Easterbrook'un tazminatının detayları Pazartesi günü belli olacak.

Easterbrook 2018 yılında yıllık 15,9 milyon dolar maaş alıyordu. Bu maaşın, orta seviyedeki bir şirket çalışanın maaşından 2 bin 124 kat fazla olduğu biliniyor.

Şirket, restoran çalışanlarına düşük ücret ödediği gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Easterbrook'un koltuğuna şirketin ABD sorumlusu Chris Kempczinski getirilecek.

Kempczinski yayımladığı yazılı açıklamada Easterbrook'a katkıları için teşekkür etti, "Beni McDonald's'ta Steve işe aldırdı, sabırlı ve yardımsever bir yol gösterici oldu" dedi.

Geçen yıl ABD merkezli Intel şirketinin müdürü Brian Krzanich şirket kurallarını çiğneyerek bir çalışanla ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevinden ayrılmıştı.