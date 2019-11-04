Fotoğraflarla: İran-ABD arasındaki rehine krizi

Tam 40 yıl önce, 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni"yi destekleyen İranlı binlerce öğrenci Tahran'daki ABD Büyükelçiği'ni bastı. Eylemciler 52 kişiyi tam 444 gün rehin aldı. İran İslam Devrimi'ne önderlik eden Ayetullah Ruhullah Humeyni, ABD Büyükelçiliği'nin işgalini "ikinci devrim" olarak nitelendirdi. Olay Tahran ve Washington arasındaki diplomatik ilişkilerin kopmasına yol açtı. Devrimden sonra kurulan İran İslam Cumhuriyeti ABD'yi ülkesinde casusluk faaliyetleri yürütmekle suçladı. Tahran'daki ABD Büyükelçiliği halen işgal altında ve bir bölümü artık bir müze.

Telif hakkı Getty Images Image caption 1979 yılı başında İran Şahı Rıza Pehlevi "kısa bir tatil" için ülkeden ayrıldı, ancak bu ülkede 38 yıldır devam eden Şah rejiminin sonu oldu

Telif hakkı Getty Images Image caption 4 Kasım 1979'da "İmam Humeyni" destekçisi öğrenciler Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ni bastı ve içindekileri rehin aldı. Fotoğraf Büyükelçiliğin önündeki bir ABD karşıtı protesto gösterisinden...

Telif hakkı Getty Images Image caption İranlı öğrenciler arasında elleri bağlı halde görülen bir Amerikalı diplomat.

Telif hakkı Getty Images Image caption Öğrenciler gazetecilere Amerikalı diplomatların "casusluk faaliyeti" olduğunu söyledikleri fotoğraflar gösteriyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'ne baskın düzenlendikten bir hafta sonra basın toplantısı düzenleniyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD karşıtı İranlılar Büyükelçiliğin önünde namaz kılıyorlar.

Telif hakkı Getty Images Image caption Öğrenciler ABD bayrağına sarılı halde, çöplerini taşıyorlar.

Telif hakkı Getty Images Image caption Eyleme katılan öğrencilerden biri, rehin tuttuğu kişinin fotoğrafını gösteriyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Amerikalı rehineler serbest bırakılmalarından önce Tahran'daki ABD Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Ayetullah Humeyni'nin kadın ve siyahi rehinelerin bırakılması emrini verdikten 2 gün sonra öğrenciler düzenledikleri basın toplantısında şarkı söylüyor

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