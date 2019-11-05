Afrika'nın mültecilere kucak açan ülkesi Uganda

Doğu Afrika'daki Uganda, Afrika kıtasının en çok, dünyanınsa 3. çok mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke.

Yaklaşık 43 milyon kişinin yaşadığı Uganda'da çoğunluğu komşuları Güney Sudan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden 1,3 milyon mülteci bulunuyor.

Afrika bu mülteci akınına karşı koymak yerine, yaptığı yasal düzenlemelerle artık mültecilere kucak açan ülke olarak tanınıyor.

Peki Uganda bu mülteci yoğunluğuyla nasıl başa çıkıyor ve "mülteci köylerinde" yaşayanlar ne düşünüyor?