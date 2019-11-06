Tacikistan: Özbekistan sınırındaki saldırıyı IŞİD düzenledi, 15 militan öldürüldü

Telif hakkı AFP Image caption IŞİD Tacikistan - Özbekistan sınırındaki saldırıyı üstlenmedi.

Tacikistan-Özbekistan sınırındaki bir askeri kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Tacik yetkililer, saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini ve çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğünü söyledi.

IŞİD ise saldırıyı üstlenmedi.

Çatışmada bir sınır muhafazı ile bir polisin de öldüğü açıklandı.

Tacik yetkililer, yaklaşık 20 IŞİD militanının yerel saatle 03.00 sularında kontrol noktasına ateş açtığını ve çıkan çatışmada bir sınır muhafızı ile bir polis memurunun hayatını kaybettiğini duyurdu. Tacikistan polisi bölgeyi güvenlik kordonuna alırken, sınırın karşı tarafındaki Özbek güvenlik güçleri de tedbirleri artırmış durumda.

Başkenti Duşanbe'nin 60 kilometre güneybatısında yaşanan saldırıyı düzenleyenlerden 5 kişinin ise gözaltında olduğu açıklandı.

Tacikistan İçişleri Bakanlığı'nın basınla paylaştığı olay yeri fotoğraflarında yanmış cesetler ve çok sayıda araç görülüyor.

Tacik devlet haber ajansı Kovar, saldırıyı düzenleyenlerin 3 Kasım'da ülkeye Afganistan üzerinden girdiklerinin tespit edildiğini belirtti.

IŞİD daha önce Tacikistan'da düzenlenen saldırıları üstlenmişti.

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Mayıs ayında Duşanbe'nin doğusunda çıkan bir hapishane isyanı sırasında IŞİD'li mahkûmlar toplam 29 kişiyi öldürmüştü.

Geçen yıl ise IŞİD'e bağlılıklarını ilan etmiş olan silahlı bir grup, ikisi ABD, biri İsveç ve biri de Hollanda vatandaşı olan dört bisikletçiyi öldürmüştü.

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