Berlin Duvarı neden inşa edildi?

2. Dünya Savaşı sonrası, savaşın kazananları arasında başlayan Soğuk Savaş ve Avrupa'ya çekilen Demir Perde, Almanya'nın başkenti Berlin'de 1961'de beton ve demirle vücut buldu.
Doğu Almanya'da kalan Berlin'in Batı Almanya'ya ait kısmı, bir gecede sınırında yükselen bir duvarla karşı karşıya kaldı.
Peki Berlin'i 30 yıla yakın ikiye bölen duvar neden inşa edildi?
Sonraki bölüm:Berlin Duvarı nasıl yıkıldı?
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