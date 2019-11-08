Berlin Duvarı nasıl yıkıldı?

Avrupa'nın ortasında, Soğuk Savaş'ın en katı yüzü olarak yaklaşık 1961'de neredeyse bir gecede çekilen, zamanla tüm Batı Berlin'i çevreleyen Berlin Duvarı, yaklaşık 30 yılın ardından 9 Kasım 1989'da "çöktü".

Peki Doğu Almanya'dakilerin Batı'ya kaçmasını engellemek için çekilen duvarın yıkılmasına giden süreç nasıl gelişti?