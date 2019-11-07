'Türk Restoranı' binası, Bağdat'ta protestocuların kalesi haline geldi

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bulunan ve halk arasında "Türk Restoranı" olarak isimlendirilen bir bina, protestocuların ana toplanma alanlarından biri haline geldi.

Iraklı güvenlik güçlerinin binada daha önce keskin nişancıları konuşlandırdığını söyleyen protestocular, binayı işgal etmeyi bırakmaları halinde buradan açılan ateş sonucu insanların öleceğini savunuyorlar.

Bağdat'ta Çarşamba günü düzenlenen gösterilerde polis protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Binlerce Iraklı Bağdat ve ülkenin güneyindeki Şii ağırlıklı bölgelerde 1 Ekim'den beri hükümet ve siyasi elitin görevden çekilmesi talebiyle protesto gösterileri düzenliyor.

Protestolar yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği üzerine patlak verdi.

Protestoların başladığı tarihten beri en az 250 kişi hayatını kaybetti.