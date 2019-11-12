İstifaya zorlanan Evo Morales, Bolivya'dan ayrıldı

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Bolivya'nın istifaya zorlanan lideri Evo Morales, Meksika'dan gelen sığınma teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Morales Twitter üzerinden ülkeden ayrılma kararını açıkladı ve "Meksika'ya gidiyorum. Bu kardeşlerimizin hayatımızı kurtarmak için gösterdiği hoşgörüye minnettarım" mesajını paylaştı.

Evo Morales, mesajın devamında, siyasi nedenlerle ülkeden ayrılmanın kendisini üzdüğünü ama "daha güçlü şekilde geri döneceğini" söyledi.

Peru'dan kalkan Meksika devletine ait bir uçağın Morales'i almak için Bolivya'ya gittiği bildiriliyor.

Meksika Dışişleri Bakanı da Morales'in Meksika'ya gitmek üzere uçağa bindiğini açıkladı.

Latin Amerika'nın en uzun süre görevde kalan ve ilk yerli devlet başkanı olan Evo Morales, 14 yıl Bolivya'yı yönetti.

Morales, Anayasa Mahkemesi'nin devlet başkanlığı süresini kısıtlayan yasada değişiklik yapmasıyla Ekim 2019 seçimlerinde dördüncü defa devlet başkanlığı için yarıştı.

Morales seçimi ilk turda kazandığını iddia etse de, seçimlere yolsuzluk karıştığını iddia eden muhalefetin büyük tepkisini çekti.

Morales'in rakibi Carlos Mesa adaletsizlik yapıldığını savundu ve ülkede haftalardır devam eden sokak gösterileri başladı.

Genelkurmay Başkanı da son olarak "İstikrarın sağlanabilmesi için Devlet Başkanı istifasını vermeli" açıklamasını yaptı.