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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. İki liderin TSİ 23.10'da ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Amerikan Washington Post gazetesi bugünkü haberinde, Trump'ın Erdoğan'a ikili görüşmede yeni bir paket sunacağını yazdı.

Gazeteye göre Trump geçen hafta Erdoğan'a gönderdiği mektupta, 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarının engellenmesi için yeni öneriler sundu.

Washington Post'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, S-400'lerin durumunun görüşmede gündeme geleceğini, Türkiye'nin bu sistemi F-35'lere erişimi olacak bir şekilde operasyonel hale getirmemesi ve ABD'nin de bunu denetlemesine izin verilmesi durumunda Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilebileceğini söyledi.

Trump-Erdoğan görüşmesinin ana gündem maddesinin Suriye'deki gelişmeler olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Türkiye'den yola çıkmadan önce yaptığı basın toplantısında, "Ziyareti ilişkilerin sancılı bir döneminde yapıyoruz. Terörle mücadele, ekonomik ilişkiler ele alınacak. FETÖ terör örgütü meselesi de ele alacağımız konular arasında en üst sıralardadır" demişti.

Erdoğan, Trump'a güvenli bölge konusunda hazırladığı belgeleri, planları ve projeleri göstereceğini söylemiş ve "Yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz. Terör örgütleri bölgeden çekilmedi. Ne Rusya, ne ABD terör örgütlerini temizleyemedi" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye-ABD ilişkilerini etkileyen S-400 füze savunma sistemi ve F-35 uçaklarının alımına dair konuların da masada olması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat ve Cumhuriyetçi üyeleri dün Başkan Donald Trump'a yazdıkları bir mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretine karşı çıktıklarını ifade etmiş, Trump'a ziyareti iptal etmesi çağrısı yapmıpşlardı.

Erdoğan'ın Washington programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın bugün TSİ 20.00'de ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından Beyaz Saray'da karşılanması bekleniyor.

Dörtlünün 20.10 - 20.30 arasında birlikte vakit geçirmesi, ardından iki liderin yarım saat baş başa görüşmesi, liderlerin 21.00'de çalışma yemeğinde bir araya gelmeleri ve 23.10'da ortak basın toplantısı düzenlemeleri planlanıyor.