El Bab'da bombalı saldırı: En az 10 ölü

Telif hakkı DHA Image caption El Bab

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki El Bab ilçesinde otogarda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda yaşamını yitirenlerin tümünün sivil olduğunu açıkladı.

Bakanlık Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15'ten fazla kişinin de yaralandığını duyrudu, bir de video paylaştı.

@tcsavunma tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde El Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15’den fazla kişiyi de yaraladı. pic.twitter.com/PzJlMLrr6F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Kasım 2019

Anadolu Ajansı (AA) ise daha sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini, en az 30 sivilin de yaralandığını duyurdu.

DHA: Araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, otogarın garajına bırakılan araç, uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Patlama sonucu otogarda çok sayıda araç yandı, bazı iş yerleri de zarar gördü.

Çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, El Bab'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise daha önce saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden 9'unun sivil olduğunu duyurmuştu.

BBC El Bab'ta: IŞİD sonrası kasabada yaşam