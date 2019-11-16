Image caption Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'eğitim kampı' adın verdiği merkezlerden biri

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Çin Komünist Partisi'nden sızdırılan ve partinin Müslüman Uygur Türklerine yönelik olarak uygulanacak politikalarla ilgili direktiflerin sıralandığı belgeleri yayımladı.

400 sayfadan fazla olan belgeler, Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara yönelik baskı politikasının sürdüğünü gösteriyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping belgelerden birinde Komünist Parti üyelerine, "Sincan'da terörle ve bölücülükle mücadelede kesinlikle merhamet göstermeyin" diyor.

NYT'ye göre Şi Cinping'in bu talimatı sonrası Sincan Uygur Özerk Bölgesi yönetimi yerel yetkililere, yakalanmaları gereken herkesin bulunması talimatı verdi.

Telif hakkı AFP Image caption Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

Gazete, yüksek disiplinli Çin Komünist Partisi'nden çok uzun süredir böylesine kapsamlı belgeler sızdırılmadığını yazdı.

NYT, belgeleri sızdıranı ise "kimliğini gizli tutmak isteyen, Çin'de siyasi düzenin parçası bir kişi" olarak nitelendirdi.

Çin hükümetinin, Uygur Türklerine yönelik "eğitim kampı" politikası kapsamında, Müslüman çocukları ailelerinden özellikle ayırdığı ortaya çıkmıştı.

BBC'nin Temmuz ayında yaptığı bir araştırma, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son iki yılda, çok sayıda büyük ölçekli yatılı okulun kurulduğunu göstermişti.

Çin yetkilileri ise Uygur Türklerinin, radikal eğilimlerle mücadele kapsamında "dil öğretim merkezlerinde" eğitim gördüğünü söylüyor.

Pekin yönetiminin "eğitim kampı" adını verdiği tesislerde, yaklaşık 1 milyon Müslüman Uygur Türkünün tutulduğu sanılıyor.

BBC'nin bu yıl özel izinle girdiği bu tesislerden elde edilen görüntüler ve yapılan röportajlar, kurulan sistemin "cezaevine daha yakın olduğunu" göstermişti.