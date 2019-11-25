Astronot uzaya 'çöp' atarken görüntülendi

Avrupa Uzay Ajansı astronotlarından Luca Parmitano, karmaşık işlemler ve 4 uzay yürüyüşünün ardından AMS (Alfa-Manyetik Sptektrometresi) adlı cihazı tamir etti.

Parmitano daha sonra cihazın soğutucusunda bozulan parçaları uzay boşluğuna bıraktı.

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bu görüntüleri Instagram hesabından da paylaştı.

NASA, videonun altına da, "Bazen işinize yaramayan şeyleri bırakmanız gerekir" notunu düştü.

AMS, NASA'nın uzay araştırmaları için kritik önemde bir cihaz.

Kozmik ışınları ve anti maddeyi inceleyen cihazın, galaksimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olması bekleniyor.