Türkiye'nin Hollanda'ya gönderdiği IŞİD üyesi 2 kadın Cuma günü hakim karşısına çıkacak

Telif hakkı Getty Images Image caption IŞİD üyesi kadımlar El Hol Kampı'ndan kaçmışlardı.

Türkiye, IŞİD üyesi 2 kadın cihatçıyı Salı günü Hollanda'ya geri gönderdi. Akşam saatlerinde Amsterdam Schipol Havalimanı'na inen IŞİD üyesi kadınlar, Kraliyet Özel Birlikleri'nce gözaltına alındı.

İade edilen IŞİD üyesi iki kadın, Cuma günü Rotterdam'da mahkemeye çıkacak.

Türkiye tarafından iade edilen 23 yaşındaki Fatima H.'nın 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğu, çocuk koruma kurumuna teslim edildi.

Fatima A., Ekim ayı sonunda Suriye'nin kuzeyindeki El Hol kampından kaçarak Ankara'ya gitmişti.

Fatima H., ülkesine geri dönmek için başvurduğu Hollanda Büyükelçiliği yetkililerinin uyarısı üzerine, Türk makamları tarafından gözaltına alındı.

Hollanda, aynı gün Fatima H.'nın, vatandaşlıktan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye tarafından Hollanda'ya gönderilen 25 yaşındaki Xaviera S. adlı IŞİD üyesi kadının da, Ocak 2018'de Türkiye'de tutuklandığı belirtildi.

Fas'a gönderilecek

Hollanda'nın Apeldoorn kentinden 2014 yılında Suriye'ye giden Xaviera S., Türkiye'de IŞİD'in iki üst düzey yetkilisi ile birlikte yakalandı ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hollandalı kadın, 1,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Hollanda hükümeti, iade öncesi Fatima H.'nın artık vatandaşlığı bulunmadığını ve "istenmeyen yabancı" ilan edildiğini belirterek, Türkiye'den geri göndermemesini istedi.

Amsterdam Schipol Havalimanı'nda, Hollanda'ya girmeyi reddeden Fas uyruklu Fatima H., güvenlik birimlerince gözaltına alındı. H,'nın, 3, 4 yaşlarındaki iki çocuğu ise, resmi makamlar tarafından koruma altına alındı.

Hollanda vatandaşlığı düşürülen Fatima H., cezasını tamamladıktan sonra Fas'a gönderilecek.