İngiltere'ye dönen cihatçı savaşçılar için önlemler: 'Hareketleri kısıtlanacak, radikalleşme karşıtı mecburi eğitim verilecek'

Telif hakkı Getty Images Image caption Türkiye'nin sınır dışı ettiği Mamun Rashid Heathrow Havaalanı'nda gözaltına alındı.

Financial Times gazetesi, İngiliz hükümeti yetkililerine dayandırdığı haberinde, İngiltere'ye geri dönen cihatçı savaşçıların 'terör suçlarından' yargılanmaları için yeterli kanıt bulunamaması durumunda, radikalleşme karşıtı mecburi eğitime sokulacaklarını ve seyahatlerinin kısıtlanacağını' yazdı.

Türkiye'nin 'IŞİD şüphelisi olduğu' gerekçesiyle sınır dışı ettiği İngiliz vatandaşı geçen hafta Perşembe günü Londra Heathrow Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

IŞİD'e katılan İngiliz vatandaşlarının sayısının 900 olduğu tahmin ediliyor. Gazetenin haberine göre IŞİD'e katılanların yüzde 40'ı İngiltere'ye geri döndü, yüzde 20'si öldü. 360'a yakın İngiliz vatandaşının da hala Orta Doğu'da olduğu düşünülüyor.

İngiliz güvenlik yetkilileri, Türkiye aracılığıyla olmasa bile ülkeye giriş yapan savaşçıların kimliklerini tespit edebildiklerini söylüyor.

İngiliz Gizli İstihbarat Servisi MI6 Başkanı Alex Younger, geri dönenlerin 'tehlike yaratabilecek bağlantılara ve özelliklere sahip olabilecekleri' uyarısında bulunuyor.

İngiliz hükümeti, geri dönen savaşçıların yargılanmasına çalışacaklarını söyledi. Ama bu kişilerin 'terör suçu işlediklerine' dair kanıtlar bulmak zor.

Financial Times gazetesine göre bu savaşçıların ülke içindeki hareket ve seyahatlerini izlemenin de kolay olmayacağını yazıyor.

Güvenlik hizmetlerinin kısıtlı kaynaklara sahip olması nedeniyle İngiliz istihbaratı da radikal cihatçıların takip edilmesi görevini üstleniyor.

Gazete, gözetim ve denetleme faaliyetlerinin de maliyetinin yüksek olmasından dolayı, geri dönen cihatçılardan mahalli yetkililer, yerel yönetimler ve yerel polis birimlerinin sorumlu olacağını yazdı.

Financial Times'ın haberine göre ülkeye giren savaşçılar gözaltına alınacak, polis tarafından sorgulanacak, üzerlerindeki dijital araçlara soruşturma kapsamında el konulabilecek ve eğer yeterli kanıt bulunursa şüpheliler terör suçlarından yargılanacak.

Kanıt bulunamaz ise savaşçılar İngiltere İçişleri Bakanlığı'na bağlı radikalleşme karşıtı eğitime tabi tutulacaklar. Polise belirli aralıklarla bildirimde bulunmak gibi önlemlerle de şüphelilerin İngiltere içindeki konumları hakkında da sürekli bilgi sahibi olunacak.

Financial Times, İçişleri Bakanlığı'nın eğitim programı hakkında henüz fazla ayrıntı paylaşmadığını da yazıyor.

Gazeteye konuşan bir hükümet yetkilisi, ülkeye yeni dönen savaşçılara psikolojik destek sağlanacağını, radikalleşme karşıtı ideolojik danışmanlık verileceğini söyledi. Bazı durumlarda şüphelilere konut ve istihdam yardımında da bulunulacağı belirtildi.

Türkiye'nin İngiltere'ye sınır dışı ettiği IŞİD şüphelisi: Mamun Rashid

The Times gazetesi de Türkiye'nin İngiltere'ye sınır dışı ettiği IŞİD şüphelisi hakkında daha ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir habere ver veriyor.

Gazetenin haberine göre Türkiye'den sınır dışı edilen IŞİD şüphelisi 26 yaşında, Doğu Londralı Mamun Rashid.

Londra'da annesi, babası ve beş kardeşiyle aynı evde yaşayan Rashid, iki defa eğitim kredisi almış, bir yıllık işe yerleştirme eğitmine gitmiş ve geçen yıl Temmuz ayında İngiltere'den ayrılmış.

Annesine üç-dört haftalık tatile gittiğini söyleyen Rashid dönüş biletini iptal ettirmiş. Gazetenin savcının açıklamasına dayandırdığı habere göre Rashid "IŞİD saflarında savaşmak için Suriye'ye gitmenin yollarını görüşmüş".

Türkiye tarafından 5 Şubat'ta gözaltına alınan Rashid'in Londra'daki evine düzenlenen baskında cep telefonlarına el kondu.

Rashid'in Mayıs ayında İngiltere'ye iade edilmeyi reddettiği de belirtiliyor. Türkiye'nin geçen hafta sınır dışı ettiği Rashid Perşembe günü Londra Heathrow havaalanında gözaltına alındı.

Rashid gelecek ay Londra'da hakim karşısına çıkacak.