‘Dünyada eşek nüfusu Çin'deki talep yüzünden 5 yılda yüzde 50 azalabilir’

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Çin'de eşek derisinden yapılan ve bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan jöleye talebin artması nedeniyle dünyada eşek nüfusunun 5 yıl içinde yarı yarıya azalabileceği belirtildi.

İngiltere merkezli eşekleri koruma örgütü Donkey Sanctuary, eşek derisi ticaretinin önlenmesi için uluslararası düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Örgütün yayımladığı raporda göre dünyada 44 milyon eşek yaşıyor. Ancak Çin tıbbında yaygın olarak kullanılan eşek derisine yönelik talebi karşılamak için yılda 4,8 milyon eşeğin kesilmesi gerekiyor.

Brezilya'da eşek nüfusu 2007'den bu yana yüzde 27 azaldı. Bu oran Botsvana'da yüzde 37, Kırgızistan'da yüzde 53. Kenya ve Gana'da da eşek derisi ticareti nedeniyle hayvanlarının nüfusunun hızla azaldığı belirtiliyor.

Donkey Sanctuary'ye göre eşek ticareti için zorlu yolculuklara çıkarılan hayvanların aç ve susuz bırakıldığı ve beşte birinin yolda öldüğüne dikkat çekiliyor.

'Hayvanlar derisi için çalınıyor, kötü muamele görüyor'

Raporda "Eşek derisine talep o kadar fazla ki, hamile, yavru ve sakat ve yaşlı eşekler bile kesiliyor. Yaraların derinin kalitesini etkilememesi nedeniyle hayvanlara iyi muamele edilmiyor" ifadeleri yer alıyor.

Eşek derisinden yapılan "E'jiao" adlı jöle Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılıyor. Marketlerde satılan bu jölenin kan dolaşımını hızlandırdığı ve kansızlığa iyi geldiği öne sürülüyor.

Çin'de eşek nüfusu 1992'den bu yana yüzde 76 azaldı. Bu nedenle jöle üreticilerin talebi karşılamak için başka ülkelere yöneldiği belirtiliyor.

Donkey Sanctuary'nin araştırma birimi başkanı Faith Burden şimdiye kadar 18 ülkenin eşek derisi ticaretini yasakladığını ancak yasağa rağmen hayvanların kesim için başka ülkelere gönderildiğine ve çalındığına dikkat çekti.

Birçok ülkede, kırsal kesimlerde yük taşıtılan eşeklerin 500 milyon insanın geçimine katkıda bulunduğu tahmin ediliyor.