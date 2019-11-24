Belçikalı eski bakan PKK karşıtı bildiri dağıtanları ihbar etti, polis bildirilere el koydu

Telif hakkı Getty Images Image caption Lubbeek Belediye Başkanı Theo Francken

Belçika federal hükümetinin eski göç ve ilticadan sorumlu bakanı Theo Francken, belediye başkanı olduğu Lubbeek kentinde "PKK karşıtı bildiri dağıtan ve ülkücü olduklarını belirttiği" bir grubu, polise ihbar etti.

Aynı zamanda Yeni Flaman İttifakı Partisi'nin (N - VA) milletvekili ve önemli isimlerinden olan Francken, olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Francken'in verdiği bilgiye göre grup Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği "Barış Pınarı" harekatının gerekliliğini savunan ve "PKK, Kürtleri temsil etmiyor" başlıklı imzasız bildiri dağıttı.

Francken, bildiri dağıtan grubun "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın Bozkurtlar olduğunu" savundu.

Francken Facebook hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Dün, bir grup Erdoğan ve AKP destekçisi, bu Türk devletinin milliyetçi propagandasını içeren bildirileri Lubbean bölgemize dağıttı. Sokağımızda benimle konuşan birkaç kişiyi oyalayarak polise haber verdim. Polis, gruba müdahale etti. Bu kişilerin Genk ve Sint-Niklaas'taki aşırı milliyetçi Bozkurtlar'la bağlantılı oldukları belirlendi."

Fracken Twitter hesabında da bildirinin görüntüsünü paylaştı.

Belçikalı politikacıya göre, bildiri için Lubbeek'in seçilmesi rastlantı değil. Çünkü, Lubbeek, ülkedeki Kürt grupların düğün ve etkinlikler için en sık kullandıkları kent.

Francken, imzasız bildiri dağıtan grubun amcanın, "halkı birbirine düşürmek olduğunu" söyledi.

Theo Francken, yasa dışı olarak dağıtılan bildirilere ilgili olarak da, "Türk askerinin Suriye işgalini savunuyorlar. Bunun Kürtleri korumak için yapıldığını iddia ediliyor ancak aslında onlar yıllardır Kürt halkına baskıyı destekleyen ve örgütleyen kişiler. Bu bildiri ile insanlarımızı birbirine düşürmek istiyorlar" görüşünü dile getirdi.

Belçikalı eski bakan, "Sokaklarımızda nefrete yer yok" dedi.

Para cezası verildi, soruşturma başlatıldı

Lubbeek polis şefi Walter Vranckx, Nieuwsblad gazetesine yaptığı açıklamada, müdahaleyi doğruladı.

Polis şefi, yasa dışı olarak bildiri dağıtan 5 - 6 kişilik grubun teşhis edilerek, bildirilere el konduğunu söyledi.

İzinsiz bildiri dağıttıkları gerekçesiyle gruba para cezası verildiği ve haklarında idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Polisin el koyduğu imzasız bildiride, "10 maddede Barış Pınarı Harekâtı'nın haklı gerekçeleri" anlatıyor.

"PKK, Kürtleri temsil etmiyor" başlıklı bildiride de, "Marksist, Leninist ve Stalinist" olarak tanımlanan PKK'nın NATO ve AB tarafından "terör örgütü" olarak kabul edildiği vurgulanıyor.

Theo Francken, Aralık 2018 tarihine kadar sürdürdüğü göç ve ilticadan sorumlu bakanlık görevinde bulundu. Francken, mülteci akınına karşı sert önlemleri savunan görüşleri nedeniyle sık sık eleştirilere hedef olmuştu.