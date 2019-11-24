İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişinin cesedine ulaşıldı

Telif hakkı Getty Images Image caption Ocean Viking tarafından Akdeniz'de kurtarılan 213 göçmene İtalya'nın Sicilya adasındaki Messina limanı açıldı

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında alabora olan bir göçmen teknesinden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişininse cesedine ulaşıldı.

İtalyan Sahil Güvenlik güçleri, dün akşamüstü denizde zor durumda olan bir tekne görüldüğü ihbarını aldı.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre Lampedusa'ya yaklaşık 1 deniz mili mesafedeki tekneye yardım için bir helikopter ve uçak eşliğinde 4 devriye botu görevlendirildi.

Alabora olan tekneden kurtarılan 149 kişi İtalya'nın Lampedusa adasına götürüldü.

Kurtarılan 149 kişinin 133'ünün erkek, 13'ünün kadın, 3'ünün de çocuk olduğu açıklandı.

Kurtarılan kişilerin verdiği ifadeye göre tekne denize 169 kişi ile açılmıştı.

Kayıp oldukları tahmin edilen 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bu sabah saatlerinde 5 kadının cesedine ulaşıldı, diğer kayıplar için arama çalışmaları sürüyor.

213 göçmene Messina'ya giriş izni

Öte yandan hafta içinde yardım gemisi Ocean Viking tarafından Akdeniz'de kurtarılan 213 göçmene İtalya'nın Sicilya adasındaki Messina limanı açıldı.

Bugün Messina limanına yanaşan gemideki göçmenlerin İtalya, Fransa, Almanya ve Malta arasında dağıtılması bekleniyor.

Halen Akdeniz'de Open Arms ve Aita Mari yardım gemileri tarafından kurtarılan yaklaşık 150 göçmen daha güvenli bir liman açılmasını bekliyor.