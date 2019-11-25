26 yaşındaki Safaa el Saray, üniversitede mühendislik okumuş ancak iş bulamamış bir Iraklı gençti.

Daha fazla iş imkanı ve yolsuzlukların bitmesi için, binlerce başka gençle birlikte sokağa çıktı ve kafasına isabet eden göz yaşartıcı gaz kapsülüyle hayatını kaybetti.

Bazı göstericiler, Safaa'nın ölümünün kaza olmadığını, onun doğrudan hedef alındığını söylüyor.

BBC, Safaa'nın ve aynı şekilde hayatını kaybeden başka göstericilerin kafa tomografilerine ulaştı.

Doktorlar gaz kapsüllerinin kafatasına ancak doğrudan hedef alındığı takdirde, tomografi görüntülerinde olduğu şekilde girebileceğini söylüyor.

2 aydır süren protestolarda hayatını kaybeden 300'den fazla kişiden biri olan Safaa, artık protestoların simgelerinden biri.